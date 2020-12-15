https://ria.ru/20201215/kleveta-1589302314.html

Юрист оценил возможное ужесточение наказания за клевету в Сети

Юрист оценил возможное ужесточение наказания за клевету в Сети

Законопроект, увеличивающий ответственность за клевету, поможет бороться с ложными сведениями, в том числе нацеленными на экономический ущерб конкурентам, а... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:34

2020-12-15T12:34

2020-12-15T12:34

россия

дмитрий вяткин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект, увеличивающий ответственность за клевету, поможет бороться с ложными сведениями, в том числе нацеленными на экономический ущерб конкурентам, а также даст возможность разбираться в подобных ситуациях при помощи полиции, а не обращения в суд, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее сообщалось, что депутат Дмитрий Вяткин внес в ГД законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Как следует из опубликованных в базе данных нижней палаты парламента документов, правительство РФ проект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает"."Сегодня привлечение к ответственности за клевету - тяжелая и трудоемкая задача для пострадавшей стороны... Интернет сегодня является эффективным и опасным инструментом в руках тех лиц, которые хотят нанести, в частности, экономический ущерб своим конкурентам. Клеветнические сведения могут использоваться, в том числе, в коммерческих целях", - сказал Грибаков.Юрист подчеркнул, что у полицейских с принятием законопроекта будет прописанный и понятный алгоритм по тому, как защищать потерпевших от клеветы. Он также добавил, что, по его мнению, это не то что "давно назревшая инициатива, а скорее перезревшая"."Когда к адвокату приходит его клиент и говорит: "Сделайте что-нибудь, меня оболгали, хотят меня лишить занимаемой должности или бизнеса", последнее, о чем подумает юрист - о том, чтобы обращаться в органы. Поскольку обращение в суд с требованием о защите чести и достоинства, деловой репутации гораздо эффективнее попыток расследования таких дел (о клевете - Прим. ред.)", - подчеркнул он.Грибаков также высказал мнение, что инициатива не повлияет на работу сотрудников СМИ. "На журналистов, думаю, что это инструментом давления не будет. Размещаемая журналистами информация должна проверяться, либо должна быть ссылка на какой-либо источник", - считает он.

https://ria.ru/20201119/sotsseti-1585315921.html

https://ria.ru/20201116/kleveta-1584524666.html

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россия, дмитрий вяткин, госдума рф, общество