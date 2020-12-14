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https://ria.ru/20201214/kleveta-1589206509.html
В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за клевету в Сети
В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за клевету в Сети
Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:23
2020-12-14T22:52
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ.Согласно инициативе, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов."Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", - уточняется в документе.Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок от 3 месяцев до 6 месяцев, либо лишением свободы до 4 лет."Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет", - добавляется в документе.Правительство РФ проект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает".
https://ria.ru/20201116/kleveta-1584524666.html
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дмитрий вяткин, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за клевету в Сети

19:23 14.12.2020 (обновлено: 22:52 14.12.2020)
 
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Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ.
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Ответить за слова. Что грозит за клевету в интернете
Согласно инициативе, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.
"Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", - уточняется в документе.
Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
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За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок от 3 месяцев до 6 месяцев, либо лишением свободы до 4 лет.
"Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет", - добавляется в документе.
Правительство РФ проект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает".
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