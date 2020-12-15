Как Китаю удалось вывести сотни миллионов человек из бедности
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Из-за пандемии COVID-19 впервые за два десятилетия число людей на планете, живущих в условиях крайней бедности, может возрасти, в том числе в странах со средним уровнем дохода. Опрошенные Sputnik эксперты считают, что, возможно, именно сейчас стоит обратить серьезное внимание на опыт Китая, который, несмотря на все мировые потрясения, только за несколько последних лет вывел из-за черты бедности десятки миллионов человек.
В октябре Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому общее число людей на планете, проживающих за чертой абсолютной бедности в мире (доход менее 1,9 доллара (около 140 рублей) в день), по итогам 2020 года составит от 703 до 729 миллионов человек. Аналитики Всемирного банка отмечают, что из-за экономических последствий пандемии COVID-19 доля крайне бедных людей впервые за последние десятилетия вырастет. Причем 85% роста придется на страны со средним уровнем дохода, в частности, на Индию, Нигерию.
В то же время председатель КНР Си Цзиньпин в начале декабря, заявил, что Китай достиг запланированных целей по сокращению масштабов бедности в стране. За восемь лет китайским властям удалось вывести из нищеты все бедное сельское население, из-за черты бедности вышли почти 100 миллионов человек.
Бедность за порог
В 1978 году, когда Дэн Сяопин и его единомышленники начали проводить курс "реформ и открытости", более 95% китайцев проживали за чертой бедности, напомнил председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский. Между 1978 и 2012 годом китайскими властями было принято пять важнейших решений в деле борьбы с бедностью. "Они предусматривали приоритетную помощь сельским районам, субсидирование ирригационных проектов, строительство дорог, создание водопроводных сетей, образование и точечную финансовую помощь деревням с застарелой нищетой. Шаг за шагом, пятилетка за пятилеткой сокращалось число бедняков", - сказал Тавровский.
По словам эксперта, сложившаяся в Китае система напоминает треугольник. Одна его сторона – социалистическое плановое хозяйство. Вторая сторона – рыночная экономика. Обе стороны соединяет третья, правящая коммунистическая партия. Она учитывает потребности развития обеих сторон, но ставит во главу угла национальные интересы и принимает окончательные решения. Партия обеспечила возможности для устойчивого роста национального богатства и перераспределила его в пользу беднейшей части.
Китай из отсталой и крайне бедной страны превратился в развитое в экономическом и сегодня уже технологическом отношении государство.
"При этом значительно поднялся уровень жизни населения. Вспомним, что уже на исходе первого десятилетия нынешнего века средняя зарплата в Китае превзошла российский уровень. И продолжает расти. То же самое касается обеспеченности жильем на душу населения. В Китае – самый большой по численности средний класс в мире", - заявил доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Андрей Виноградов.
По его словам, нынешняя программа борьбы с бедностью – это стремление поднять уровень жизни тех, кто долгое время оставался вне поля зрения власти. Устранить те перекосы в социально-экономическом развитии страны, которые особенно остро появились при прежних руководителям страны - Дэн Сяопине и Цзян Цзэмине. И которые так и не удалось ликвидировать при Ху Цзиньтао.
Рецепт успеха
Эксперт отметил, что опыт китайский борьбы с бедностью может быть применен и в других странах и регионах. Для этого необходимо проанализировать китайские меры поддержки собственного производства (в том числе вопреки рекомендациям международных организаций), опыт развития малого и среднего бизнеса в Китае (и мер его поддержки), налоговое законодательство как элемент грамотной макроэкономической политики (в том числе использование прогрессивной шкалы подоходного налога, например), регулирование внешнеторговой и инвестиционной деятельности и т.д.
"Для того, чтобы бороться с бедностью, нужны средства. Которые государство сначала должно заработать, развивая собственную экономику. Но слова Конфуция о том, что "если народ зажиточен, то государство сильное, а если народ беден, то и государство слабое" - справедливы до сих пор. В Китае об этом помнят", - резюмировал Виноградов.
За 40 лет реализации политики реформ и открытости Китай смог вывести из-за черты бедности более 740 миллионов человек, а уровень бедности снизился на 94,4 процентного пункта.
"Я видел, как за эти годы реформ преобразовался Китай. Впечатлительное развитие инфраструктуры не может оставить равнодушным свидетелей действа. На глазах были построены самая развитая автомобильная сеть, а за ней и сеть скоростных железных дорог. Страна от гужевых повозок и велосипедов прорвалась в космос. Вместо снесённых трущоб построены небоскребы и фантастические города. И самое главное, что все эти мощные технические достижения совершенно доступны для всего народа. Огромное население Китая переезжает из лачуг в многокомнатные квартиры современных городов. А в сёлах и деревнях уже преуспевающие фермеры строят коттеджные городки", - заявил руководитель Российско-Китайского аналитического Центра, президент Центра исследований АТР, зампредседателя Общества Российско-Китайской Дружбы, член Российского Совета по международным делам Сергей Санакоев.
В Китае народ – важнейшая экономическая категория. Народ Китая является не только бенефициаром всех усилий и мер по развитию экономики, но и сам является драйвером этой экономики и вовлечён в процесс сполна, отмечает Санакоев. "Не случайно около 80% всего национального продукта производится предприятиями малого и среднего бизнеса. Борьба с бедностью, таким образом, является важнейшей задачей для построения развитой экономики, в которой потребители обладают высокой платежеспособностью", - сказал эксперт.
Фактически, руководство Китая сумело замкнуть систему и создать эндемическую экономику, в которой народ является важнейшим субъектом и производящим, и потребляющим блага.
"Сегодняшний Китай своим примером показывает, как можно создавать сообщество единой судьбы. "Россия и Китай совместно сопрягают свои важнейшие интеграционные процессы – "Один Пояс, Один Путь" и Евразийский экономический Союз. В своём сотрудничестве мы открыты для других стран, принимающих принципы многополярного мира и отказа одних цивилизаций доминировать над другими. Тогда мы все вместе, рука обо руку сможем справиться с бедностью во всем мире", - резюмировал Санакоев.