https://ria.ru/20201215/kitay-1589393380.html

Как Китаю удалось вывести сотни миллионов человек из бедности

Как Китаю удалось вывести сотни миллионов человек из бедности

Из-за пандемии COVID-19 впервые за два десятилетия число людей на планете, живущих в условиях крайней бедности, может возрасти, в том числе в странах со средним РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:06

2020-12-15T20:06

2020-12-15T20:06

россия-китай: главное

си цзиньпин

ху цзиньтао

китай

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Из-за пандемии COVID-19 впервые за два десятилетия число людей на планете, живущих в условиях крайней бедности, может возрасти, в том числе в странах со средним уровнем дохода. Опрошенные Sputnik эксперты считают, что, возможно, именно сейчас стоит обратить серьезное внимание на опыт Китая, который, несмотря на все мировые потрясения, только за несколько последних лет вывел из-за черты бедности десятки миллионов человек.В октябре Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому общее число людей на планете, проживающих за чертой абсолютной бедности в мире (доход менее 1,9 доллара (около 140 рублей) в день), по итогам 2020 года составит от 703 до 729 миллионов человек. Аналитики Всемирного банка отмечают, что из-за экономических последствий пандемии COVID-19 доля крайне бедных людей впервые за последние десятилетия вырастет. Причем 85% роста придется на страны со средним уровнем дохода, в частности, на Индию, Нигерию.В то же время председатель КНР Си Цзиньпин в начале декабря, заявил, что Китай достиг запланированных целей по сокращению масштабов бедности в стране. За восемь лет китайским властям удалось вывести из нищеты все бедное сельское население, из-за черты бедности вышли почти 100 миллионов человек.Бедность за порогВ 1978 году, когда Дэн Сяопин и его единомышленники начали проводить курс "реформ и открытости", более 95% китайцев проживали за чертой бедности, напомнил председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский. Между 1978 и 2012 годом китайскими властями было принято пять важнейших решений в деле борьбы с бедностью. "Они предусматривали приоритетную помощь сельским районам, субсидирование ирригационных проектов, строительство дорог, создание водопроводных сетей, образование и точечную финансовую помощь деревням с застарелой нищетой. Шаг за шагом, пятилетка за пятилеткой сокращалось число бедняков", - сказал Тавровский.По словам эксперта, сложившаяся в Китае система напоминает треугольник. Одна его сторона – социалистическое плановое хозяйство. Вторая сторона – рыночная экономика. Обе стороны соединяет третья, правящая коммунистическая партия. Она учитывает потребности развития обеих сторон, но ставит во главу угла национальные интересы и принимает окончательные решения. Партия обеспечила возможности для устойчивого роста национального богатства и перераспределила его в пользу беднейшей части.Китай из отсталой и крайне бедной страны превратился в развитое в экономическом и сегодня уже технологическом отношении государство. По его словам, нынешняя программа борьбы с бедностью – это стремление поднять уровень жизни тех, кто долгое время оставался вне поля зрения власти. Устранить те перекосы в социально-экономическом развитии страны, которые особенно остро появились при прежних руководителям страны - Дэн Сяопине и Цзян Цзэмине. И которые так и не удалось ликвидировать при Ху Цзиньтао.Рецепт успехаЭксперт отметил, что опыт китайский борьбы с бедностью может быть применен и в других странах и регионах. Для этого необходимо проанализировать китайские меры поддержки собственного производства (в том числе вопреки рекомендациям международных организаций), опыт развития малого и среднего бизнеса в Китае (и мер его поддержки), налоговое законодательство как элемент грамотной макроэкономической политики (в том числе использование прогрессивной шкалы подоходного налога, например), регулирование внешнеторговой и инвестиционной деятельности и т.д.За 40 лет реализации политики реформ и открытости Китай смог вывести из-за черты бедности более 740 миллионов человек, а уровень бедности снизился на 94,4 процентного пункта.В Китае народ – важнейшая экономическая категория. Народ Китая является не только бенефициаром всех усилий и мер по развитию экономики, но и сам является драйвером этой экономики и вовлечён в процесс сполна, отмечает Санакоев. "Не случайно около 80% всего национального продукта производится предприятиями малого и среднего бизнеса. Борьба с бедностью, таким образом, является важнейшей задачей для построения развитой экономики, в которой потребители обладают высокой платежеспособностью", - сказал эксперт.Фактически, руководство Китая сумело замкнуть систему и создать эндемическую экономику, в которой народ является важнейшим субъектом и производящим, и потребляющим блага.

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https://ria.ru/20201214/turizm-1589185520.html

https://ria.ru/20201213/kitay-1589014914.html

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китай

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си цзиньпин, ху цзиньтао, китай