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"КиноРепортер" выбрал фильмом года "Дорогие товарищи!" Кончаловского
"КиноРепортер" выбрал фильмом года "Дорогие товарищи!" Кончаловского
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" стал фильмом года по версии премии "Событие года", учрежденной журналом "КиноРепортер", звание "Актер года"... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:33
2020-12-15T17:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
андрей кончаловский
дмитрий нагиев
федор бондарчук
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" стал фильмом года по версии премии "Событие года", учрежденной журналом "КиноРепортер", звание "Актер года" досталось Антону Хабарову, а лучшей актрисой признали Викторию Исакову, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения состоялась в Москве во вторник. В разные годы лауреатами премии становились Федор Бондарчук, Юрий Колокольников, Клим Шипенко, Александр Петров, Иван Янковский, Дмитрий Нагиев, Анна Чиповская, Юлия Пересильд и многие другие.В главной номинации "Фильм года" победителем стал фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", который рассказывает о забастовке рабочих в советском Новочеркасске. Кончаловский на церемонии не присутствовал, но вместе с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой записал видеообращение."Дорогие друзья, спасибо вам большое, что оценили нашу работу. Это был продукт любви. Дорогие товарищи, спасибо вам большое! А мы с Юлей думаем сейчас, что мы сделаем в следующий раз", - сказал Кончаловский в видеообращении.Актером года стал Антон Хабаров, в номинации "Актриса года" отметили Викторию Исакову. Композитор Алексей Рыбников стал победителем в номинации "Мастер-класс года"."Говорят: "Зачем этому артисту приз, у него и так все есть, у него и так все хорошо". Но это всегда невероятно приятно, потому что это такое признание того, что ты сделал", - сказала Исакова.В номинации "Продюсер года" жюри премии отметило команду, создавшую фильмы "Холоп", "Отель Белград" и "Непосредственно Каха", среди них Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк. В номинации "Прорыв года" победила актриса Стася Милославская.Журнал "КиноРепортер" создан на базе российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино.
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кино и сериалы, новости культуры, андрей кончаловский, дмитрий нагиев, федор бондарчук

"КиноРепортер" выбрал фильмом года "Дорогие товарищи!" Кончаловского

17:33 15.12.2020
 
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" стал фильмом года по версии премии "Событие года", учрежденной журналом "КиноРепортер", звание "Актер года" досталось Антону Хабарову, а лучшей актрисой признали Викторию Исакову, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения состоялась в Москве во вторник. В разные годы лауреатами премии становились Федор Бондарчук, Юрий Колокольников, Клим Шипенко, Александр Петров, Иван Янковский, Дмитрий Нагиев, Анна Чиповская, Юлия Пересильд и многие другие.
"Было сложно решиться нам на этот вечер и с волнением ждать, кто придет... Мы решились на этот вечер именно потому, что этот год показал, при всей своей сложности, что он был не пустым, все равно были хорошие работы, фильмы, роли, телепроекты. Все равно все это состоялось, и не отметить вас, дорогие наши коллеги, было бы несправедливо", - сказала директор и главный редактор журнала Мария Лемешева.
В главной номинации "Фильм года" победителем стал фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", который рассказывает о забастовке рабочих в советском Новочеркасске. Кончаловский на церемонии не присутствовал, но вместе с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой записал видеообращение.
© РИА Новости / Татьяна ВолобуеваРежиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма "Дорогие товарищи" а 77-м Венецианском международном кинофестивале. Рекадрированный.
Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма Дорогие товарищи а 77-м Венецианском международном кинофестивале. Рекадрированный. - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма "Дорогие товарищи" а 77-м Венецианском международном кинофестивале. Рекадрированный.
"Дорогие друзья, спасибо вам большое, что оценили нашу работу. Это был продукт любви. Дорогие товарищи, спасибо вам большое! А мы с Юлей думаем сейчас, что мы сделаем в следующий раз", - сказал Кончаловский в видеообращении.
Актером года стал Антон Хабаров, в номинации "Актриса года" отметили Викторию Исакову. Композитор Алексей Рыбников стал победителем в номинации "Мастер-класс года".
"Говорят: "Зачем этому артисту приз, у него и так все есть, у него и так все хорошо". Но это всегда невероятно приятно, потому что это такое признание того, что ты сделал", - сказала Исакова.
В номинации "Продюсер года" жюри премии отметило команду, создавшую фильмы "Холоп", "Отель Белград" и "Непосредственно Каха", среди них Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк. В номинации "Прорыв года" победила актриса Стася Милославская.
Журнал "КиноРепортер" создан на базе российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино.
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