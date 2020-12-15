https://ria.ru/20201215/kino-1589289942.html

Российские зрители назвали лучший фильм года

Российские зрители назвали лучший фильм года

Лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены", в тройку лидеров также вошли фантастический боевик "Довод"... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:55

2020-12-15T11:55

2020-12-15T21:22

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены", в тройку лидеров также вошли фантастический боевик "Довод" Кристофера Нолана и драма "Маленькие женщины" Греты Гервиг, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru"."Лучшим фильмом года, по мнению зрителей, стала криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены", вышедшая в феврале 2020-го. Лента с большим отрывом по рейтингу обошла нашумевший фильм Кристофера Нолана "Довод", который занял лишь третье место. На втором же оказались "Маленькие женщины" Греты Гервиг — новая экранизация одноименного классического романа Луизы Мэй Олкотт. Четвертое и пятое места в топе лучших фильмов 2020 года достались, соответственно, зрелищной приключенческой драме "Зов предков" c Харрисоном Фордом и российскому байопику о легендарном советском военном конструкторе "Калашников", — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.Лучшим российским сериалом зрители назвали "Перевал Дятлова", посвященный тайне гибели группы советских туристов в 1959 году. На втором месте оказалась мелодрама "257 причин, чтобы жить" о девушке, победившей тяжелую болезнь и пытающейся наладить жизнь, третью строчку занял авантюрный детектив "Казанова". Зарубежным сериалом года, по мнению зрителей, стала спортивная драма "Ход королевы", в пятерку лидеров иностранных проектов также вошли "Защищая Джейкоба", "Мессия", "Чужак", "И повсюду тлеют пожары"."Также были определены самые популярные фильмы и сериалы 2020-го, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год", — добавили в пресс-службе. Список возглавила комедия "Холоп", ставшая самым кассовым российским фильмом, второе и третье место заняли "Вторжение" и "Джентльмены".Самым популярным сериалом по количеству оценок зрителей стал "Зулейха открывает глаза" по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. На втором месте оказался "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, на третьем — "Колл-центр" от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.Кроме того, был составлен рейтинг самых популярных актеров и актрис года на основе количества посещений и пользовательской активности на страницах проекта, а также с учетом их востребованности в проектах 2020 года. Так, актрисой года стала звезда сериалов "Эпидемия", "Надежда", "Нежность" Виктория Исакова, а самым популярным актером уходящего года стал исполнитель главных ролей в фильмах "Холоп", "Отель "Белград" и сериале "Магомаев" Милош Бикович.

https://ria.ru/20200203/1564216690.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милош бикович, кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, кристофер нолан