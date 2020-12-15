Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201215/kino-1589289942.html
Российские зрители назвали лучший фильм года
Российские зрители назвали лучший фильм года
Лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены", в тройку лидеров также вошли фантастический боевик "Довод"... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:55
2020-12-15T21:22
культура
милош бикович
кино и сериалы
новости культуры
клим шипенко
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341662_0:181:3071:1908_1920x0_80_0_0_b27d9ebb67c181907113fe7522c69bbe.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены", в тройку лидеров также вошли фантастический боевик "Довод" Кристофера Нолана и драма "Маленькие женщины" Греты Гервиг, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru"."Лучшим фильмом года, по мнению зрителей, стала криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены", вышедшая в феврале 2020-го. Лента с большим отрывом по рейтингу обошла нашумевший фильм Кристофера Нолана "Довод", который занял лишь третье место. На втором же оказались "Маленькие женщины" Греты Гервиг — новая экранизация одноименного классического романа Луизы Мэй Олкотт. Четвертое и пятое места в топе лучших фильмов 2020 года достались, соответственно, зрелищной приключенческой драме "Зов предков" c Харрисоном Фордом и российскому байопику о легендарном советском военном конструкторе "Калашников", — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.Лучшим российским сериалом зрители назвали "Перевал Дятлова", посвященный тайне гибели группы советских туристов в 1959 году. На втором месте оказалась мелодрама "257 причин, чтобы жить" о девушке, победившей тяжелую болезнь и пытающейся наладить жизнь, третью строчку занял авантюрный детектив "Казанова". Зарубежным сериалом года, по мнению зрителей, стала спортивная драма "Ход королевы", в пятерку лидеров иностранных проектов также вошли "Защищая Джейкоба", "Мессия", "Чужак", "И повсюду тлеют пожары"."Также были определены самые популярные фильмы и сериалы 2020-го, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год", — добавили в пресс-службе. Список возглавила комедия "Холоп", ставшая самым кассовым российским фильмом, второе и третье место заняли "Вторжение" и "Джентльмены".Самым популярным сериалом по количеству оценок зрителей стал "Зулейха открывает глаза" по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. На втором месте оказался "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, на третьем — "Колл-центр" от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.Кроме того, был составлен рейтинг самых популярных актеров и актрис года на основе количества посещений и пользовательской активности на страницах проекта, а также с учетом их востребованности в проектах 2020 года. Так, актрисой года стала звезда сериалов "Эпидемия", "Надежда", "Нежность" Виктория Исакова, а самым популярным актером уходящего года стал исполнитель главных ролей в фильмах "Холоп", "Отель "Белград" и сериале "Магомаев" Милош Бикович.
https://ria.ru/20200203/1564216690.html
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341662_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_74670ba9eb5054189c63874eabb2d818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
милош бикович, кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, кристофер нолан

Российские зрители назвали лучший фильм года

11:55 15.12.2020 (обновлено: 21:22 15.12.2020)
 
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены", в тройку лидеров также вошли фантастический боевик "Довод" Кристофера Нолана и драма "Маленькие женщины" Греты Гервиг, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
"Лучшим фильмом года, по мнению зрителей, стала криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены", вышедшая в феврале 2020-го. Лента с большим отрывом по рейтингу обошла нашумевший фильм Кристофера Нолана "Довод", который занял лишь третье место. На втором же оказались "Маленькие женщины" Греты Гервиг — новая экранизация одноименного классического романа Луизы Мэй Олкотт. Четвертое и пятое места в топе лучших фильмов 2020 года достались, соответственно, зрелищной приключенческой драме "Зов предков" c Харрисоном Фордом и российскому байопику о легендарном советском военном конструкторе "Калашников", — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
© WDSSPR (2019)

Кадр из фильма "Маленькие женщины".

Кадр из фильма Маленькие женщины
1 из 4

Кадр из фильма "Маленькие женщины".

© WDSSPR (2019)
© Warner Bros. Pictures (2020)

Кадр из фильма "Довод".

Кадр из фильма Довод
2 из 4

Кадр из фильма "Довод".

© Warner Bros. Pictures (2020)
© Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ"

Кадр из фильма "Зов предков".

Кадр из фильма Зов предков
3 из 4

Кадр из фильма "Зов предков".

© Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ"
© Предоставлено MEGOGO Distribution

Кадр из фильма "Калашников".

Кадр из фильма Калашников
4 из 4

Кадр из фильма "Калашников".

© Предоставлено MEGOGO Distribution
1 из 4

Кадр из фильма "Маленькие женщины".

© WDSSPR (2019)
2 из 4

Кадр из фильма "Довод".

© Warner Bros. Pictures (2020)
3 из 4

Кадр из фильма "Зов предков".

© Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ"
4 из 4

Кадр из фильма "Калашников".

© Предоставлено MEGOGO Distribution
Лучшим российским сериалом зрители назвали "Перевал Дятлова", посвященный тайне гибели группы советских туристов в 1959 году. На втором месте оказалась мелодрама "257 причин, чтобы жить" о девушке, победившей тяжелую болезнь и пытающейся наладить жизнь, третью строчку занял авантюрный детектив "Казанова". Зарубежным сериалом года, по мнению зрителей, стала спортивная драма "Ход королевы", в пятерку лидеров иностранных проектов также вошли "Защищая Джейкоба", "Мессия", "Чужак", "И повсюду тлеют пожары".
"Также были определены самые популярные фильмы и сериалы 2020-го, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год", — добавили в пресс-службе. Список возглавила комедия "Холоп", ставшая самым кассовым российским фильмом, второе и третье место заняли "Вторжение" и "Джентльмены".
Кадр из фильма Холоп - РИА Новости, 1920, 03.02.2020
3 февраля, 23:20Культура
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории
Самым популярным сериалом по количеству оценок зрителей стал "Зулейха открывает глаза" по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. На втором месте оказался "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, на третьем — "Колл-центр" от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Кроме того, был составлен рейтинг самых популярных актеров и актрис года на основе количества посещений и пользовательской активности на страницах проекта, а также с учетом их востребованности в проектах 2020 года. Так, актрисой года стала звезда сериалов "Эпидемия", "Надежда", "Нежность" Виктория Исакова, а самым популярным актером уходящего года стал исполнитель главных ролей в фильмах "Холоп", "Отель "Белград" и сериале "Магомаев" Милош Бикович.
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
 
КультураМилош БиковичКино и сериалыНовости культурыКлим ШипенкоКристофер Нолан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния