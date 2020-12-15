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https://ria.ru/20201215/katok-1589236084.html
Представлены правила безопасности на катке на время пандемии
Представлены правила безопасности на катке на время пандемии
Во время пандемии коронавируса правила посещения катков с учетом эпидемиологической ситуации определяют местные власти. Ряд общих рекомендаций перечислил в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:11
2020-12-15T02:11
распространение нового коронавируса
евгений ачкасов
медицинские маски
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса правила посещения катков с учетом эпидемиологической ситуации определяют местные власти. Ряд общих рекомендаций перечислил в интервью радио Sputnik мастер спорта России по конькобежному спорту, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.В частности, он советует избегать переохлаждения дыхательных путей, что снижает защиту от патогенов. Он добавил, что на катке, как и в любом другом месте, очень важно соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытом помещении."Когда приходите на каток, то очень важно, насколько соблюдают социальную дистанцию в раздевалке. Если не соблюдают, то я бы ушел с катка на другой либо выбрал время, когда нет столпотворения", – отметил Ачкасов. В Москве при посещении катков масочно-перчаточный режим обязателен во всех закрытых помещениях ‒ в раздевалках, пунктах выдачи коньков, кассах и холлах, при катании на открытых площадках наличие масок и перчаток не обязательно. Также в столице сотрудники бесплатных катков следят, чтобы катающихся не было слишком много и при необходимости ограничивают выход на лед. На платные катки пускают по сеансам, билеты приобретаются онлайн. Если же где-то на катке очень много народа, то, по мнению Ачкасова, маска не будет лишней и во время катания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/korporativy-1589198454.html
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евгений ачкасов, медицинские маски, россия, здоровье, общество

Представлены правила безопасности на катке на время пандемии

02:11 15.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКаток
Каток - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса правила посещения катков с учетом эпидемиологической ситуации определяют местные власти. Ряд общих рекомендаций перечислил в интервью радио Sputnik мастер спорта России по конькобежному спорту, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
В частности, он советует избегать переохлаждения дыхательных путей, что снижает защиту от патогенов.
"Я для катания на коньках выбирал бы погоду не холоднее минус 15 градусов. При более низкой температуре есть риск, что из-за холодного воздуха при интенсивном катании может быть переохлаждение дыхательных путей", – пояснил доктор медицинских наук.
Он добавил, что на катке, как и в любом другом месте, очень важно соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытом помещении.
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"Когда приходите на каток, то очень важно, насколько соблюдают социальную дистанцию в раздевалке. Если не соблюдают, то я бы ушел с катка на другой либо выбрал время, когда нет столпотворения", – отметил Ачкасов.
В Москве при посещении катков масочно-перчаточный режим обязателен во всех закрытых помещениях ‒ в раздевалках, пунктах выдачи коньков, кассах и холлах, при катании на открытых площадках наличие масок и перчаток не обязательно.
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Также в столице сотрудники бесплатных катков следят, чтобы катающихся не было слишком много и при необходимости ограничивают выход на лед. На платные катки пускают по сеансам, билеты приобретаются онлайн.
Если же где-то на катке очень много народа, то, по мнению Ачкасова, маска не будет лишней и во время катания.
"На крытых катках маски обязательны и в раздевалках, и на льду. А на уличном катке все зависит от плотности. Если два человека на площадке, то можно без маски. Если много народа, то я бы надел маску и на улице", – заключил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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