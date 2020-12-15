https://ria.ru/20201215/katok-1589236084.html

Представлены правила безопасности на катке на время пандемии

Представлены правила безопасности на катке на время пандемии

Во время пандемии коронавируса правила посещения катков с учетом эпидемиологической ситуации определяют местные власти. Ряд общих рекомендаций перечислил в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T02:11

2020-12-15T02:11

2020-12-15T02:11

распространение нового коронавируса

евгений ачкасов

медицинские маски

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса правила посещения катков с учетом эпидемиологической ситуации определяют местные власти. Ряд общих рекомендаций перечислил в интервью радио Sputnik мастер спорта России по конькобежному спорту, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.В частности, он советует избегать переохлаждения дыхательных путей, что снижает защиту от патогенов. Он добавил, что на катке, как и в любом другом месте, очень важно соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытом помещении."Когда приходите на каток, то очень важно, насколько соблюдают социальную дистанцию в раздевалке. Если не соблюдают, то я бы ушел с катка на другой либо выбрал время, когда нет столпотворения", – отметил Ачкасов. В Москве при посещении катков масочно-перчаточный режим обязателен во всех закрытых помещениях ‒ в раздевалках, пунктах выдачи коньков, кассах и холлах, при катании на открытых площадках наличие масок и перчаток не обязательно. Также в столице сотрудники бесплатных катков следят, чтобы катающихся не было слишком много и при необходимости ограничивают выход на лед. На платные катки пускают по сеансам, билеты приобретаются онлайн. Если же где-то на катке очень много народа, то, по мнению Ачкасова, маска не будет лишней и во время катания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/korporativy-1589198454.html

https://ria.ru/20201214/maska-1589043687.html

https://ria.ru/20201127/katok-1586554333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений ачкасов, медицинские маски, россия, здоровье, общество