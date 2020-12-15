https://ria.ru/20201215/katastrofa-1589245549.html
В Госдуме оценили идею отобрать Крым у России силой
В Госдуме оценили идею отобрать Крым у России силой
РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T06:47
2020-12-15T06:47
2020-12-15T06:47
россия
руслан бальбек
роман бессмертный
госдума рф
республика крым
киев
украина
в мире
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"Катастрофа": Россия ответила на идею Киева отобрать Крым силой
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил в беседе с RT предложение украинского дипломата Романа Бессмертного провести силовую операцию по захвату Крыма.Ранее бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный в эфире канала ATR призвал провести военную операцию по захвату Крымского полуострова. Дипломат заявил, что Украина могла присоединить к себе Крым путем мирной реинтеграции в первые пять лет после его возвращения в состав России. При этом политик предложил после захвата полуострова, первым делом отселить из Крыма всех, "кто лоялен".Депутат напомнил, что Крым невозможно захватить "ни штурмом, ни идеологией", и посоветовал Бессмертному не делать подобные заявления. Украинский дипломат, по мнению Бальбека, забыл, что "оружие не является доводом в разговоре с Россией".
https://ria.ru/20201211/krym-1588863199.html
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россия, руслан бальбек, роман бессмертный, госдума рф, республика крым, киев, украина, в мире