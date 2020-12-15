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Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна
Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможнось введения тотального локдауна в Москве. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:57
2020-12-15T22:10
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможнось введения тотального локдауна в Москве. Накануне столичный вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, что власти начнут снимать ограничения в Москве, как только начнет снижаться количество заболевающих и госпитализированных. Он добавил, что вакцинация позволит ускорить этот процесс.На минувшей неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у властей нет планов установить ограничения в связи с коронавирусом по всей стране. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей немерюк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна

20:57 15.12.2020 (обновлено: 22:10 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка прогуливается на Новом Арбате в Москве
Девушка прогуливается на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможнось введения тотального локдауна в Москве.
"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути — кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет", — сказал чиновник в эфире "России 24".
Накануне столичный вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, что власти начнут снимать ограничения в Москве, как только начнет снижаться количество заболевающих и госпитализированных.
Он добавил, что вакцинация позволит ускорить этот процесс.
На минувшей неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у властей нет планов установить ограничения в связи с коронавирусом по всей стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей НемерюкКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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