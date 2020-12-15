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Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна
Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможнось введения тотального локдауна в Москве. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:57
2020-12-15T20:57
2020-12-15T22:10
алексей немерюк
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможнось введения тотального локдауна в Москве. Накануне столичный вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, что власти начнут снимать ограничения в Москве, как только начнет снижаться количество заболевающих и госпитализированных. Он добавил, что вакцинация позволит ускорить этот процесс.На минувшей неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у властей нет планов установить ограничения в связи с коронавирусом по всей стране. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-covid-19-1588080722.html
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алексей немерюк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество