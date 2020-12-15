https://ria.ru/20201215/karantin-1589398695.html

Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна

Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможнось введения тотального локдауна в Москве. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:57

2020-12-15T20:57

2020-12-15T22:10

алексей немерюк

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможнось введения тотального локдауна в Москве. Накануне столичный вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, что власти начнут снимать ограничения в Москве, как только начнет снижаться количество заболевающих и госпитализированных. Он добавил, что вакцинация позволит ускорить этот процесс.На минувшей неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у властей нет планов установить ограничения в связи с коронавирусом по всей стране. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-covid-19-1588080722.html

москва

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2020

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