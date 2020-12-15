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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589339334.html
Президент Карабаха обратится с видеообращением к соотечественникам
Президент Карабаха обратится с видеообращением к соотечественникам
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что обратится в среду с видеообращением к соотечественникам. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:07
2020-12-15T15:07
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что обратится в среду с видеообращением к соотечественникам.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Президент Карабаха обратится с видеообращением к соотечественникам

15:07 15.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ ՀարությունյանАраик Владимирович Арутюнян
Араик Владимирович Арутюнян - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ Հարությունյան
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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что обратится в среду с видеообращением к соотечественникам.

"Уважаемые соотечественники, 16 декабря в 16.00 (15.00 мск) выступлю с видеообращением о сложившейся ситуации, ожидаемых процессах и нашим видением будущего", - написал Арутюнян в Facebok.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
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Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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