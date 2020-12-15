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Президент Карабаха обратится с видеообращением к соотечественникам

Президент Карабаха обратится с видеообращением к соотечественникам

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что обратится в среду с видеообращением к соотечественникам. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:07

2020-12-15T15:07

2020-12-15T15:07

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что обратится в среду с видеообращением к соотечественникам.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире