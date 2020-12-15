Президент Карабаха обратится с видеообращением к соотечественникам
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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что обратится в среду с видеообращением к соотечественникам.
"Уважаемые соотечественники, 16 декабря в 16.00 (15.00 мск) выступлю с видеообращением о сложившейся ситуации, ожидаемых процессах и нашим видением будущего", - написал Арутюнян в Facebok.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.