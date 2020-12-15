Путеводитель по новогодней столице России. Что посмотреть в Калуге

Интересен и дом-музей основоположника отечественной космонавтики Константина Циолковского, в котором он прожил 29 лет. Именно здесь, в кабинете на втором этаже, ученый написал важнейшие работы по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению.

И похоронен он неподалеку — в парке, названном в его честь.