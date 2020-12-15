Путеводитель по новогодней столице России. Что посмотреть в Калуге
Присоединиться к параду Дедов Морозов и Снегурочек мог любой желающий, нарядившись в соответствующий костюм.
Присоединиться к параду Дедов Морозов и Снегурочек мог любой желающий, нарядившись в соответствующий костюм.
Открылась и ярмарка "Рождество на Старом торге". Каждый день здесь будут работать фотозона, киоски, фуд-корт, экспозиция креативных елок, пройдут гастрономические фестивали. А вечерами — лазерное шоу.
Открылась и ярмарка "Рождество на Старом торге". Каждый день здесь будут работать фотозона, киоски, фуд-корт, экспозиция креативных елок, пройдут гастрономические фестивали. А вечерами — лазерное шоу.
Символом новогодней Калуги стала Космическая снежинка, ведь город считают родиной отечественной космонавтики.
Символом новогодней Калуги стала Космическая снежинка, ведь город считают родиной отечественной космонавтики.
В Калугу приезжают, чтобы взглянуть на экспонаты Музея истории космонавтики. Там можно посетить один из блоков орбитальной станции "Мир", увидеть подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса "Восток", рассмотреть экипировку первых астронавтов.
В Калугу приезжают, чтобы взглянуть на экспонаты Музея истории космонавтики. Там можно посетить один из блоков орбитальной станции "Мир", увидеть подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса "Восток", рассмотреть экипировку первых астронавтов.
Интересен и дом-музей основоположника отечественной космонавтики Константина Циолковского, в котором он прожил 29 лет. Именно здесь, в кабинете на втором этаже, ученый написал важнейшие работы по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению.
И похоронен он неподалеку — в парке, названном в его честь.
Интересен и дом-музей основоположника отечественной космонавтики Константина Циолковского, в котором он прожил 29 лет. Именно здесь, в кабинете на втором этаже, ученый написал важнейшие работы по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению.
И похоронен он неподалеку — в парке, названном в его честь.
Еще одна туристическая достопримечательность — дом-музей биофизика Александра Чижевского, изобретателя знаменитой люстры. Именно в Калуге он начал проводить опыты по аэроионизации.
Среди экспонатов — предметы быта, семейные фотографии, письма, дипломы, телескоп, в который можно наблюдать за звездами.
Еще одна туристическая достопримечательность — дом-музей биофизика Александра Чижевского, изобретателя знаменитой люстры. Именно в Калуге он начал проводить опыты по аэроионизации.
Среди экспонатов — предметы быта, семейные фотографии, письма, дипломы, телескоп, в который можно наблюдать за звездами.
Музей изобразительных искусств занимает поместье Билибиных-Чистоклетовых — памятник архитектуры начала XIX века. В коллекции — картины Шишкина, Поленова, Айвазовского, Саврасова, Васнецова, старинные иконы и гравюры.
Обязательно отведите время на визит в краеведческий музей. В прошлом его здание было императорской резиденцией, где останавливались Александр I и Николай I. Особняк интересен не только экспонатами, но и роскошной лепниной, фресками, а также предметами быта монарших особ, говорит гид Варвара Ковригина.
Музей изобразительных искусств занимает поместье Билибиных-Чистоклетовых — памятник архитектуры начала XIX века. В коллекции — картины Шишкина, Поленова, Айвазовского, Саврасова, Васнецова, старинные иконы и гравюры.
Обязательно отведите время на визит в краеведческий музей. В прошлом его здание было императорской резиденцией, где останавливались Александр I и Николай I. Особняк интересен не только экспонатами, но и роскошной лепниной, фресками, а также предметами быта монарших особ, говорит гид Варвара Ковригина.
В Калуге много храмов. В Свято-Георгиевском соборе, построенном в 1701 году, хранится главная реликвия местной епархии — чудотворная икона Калужской Божьей Матери.
В Калуге много храмов. В Свято-Георгиевском соборе, построенном в 1701 году, хранится главная реликвия местной епархии — чудотворная икона Калужской Божьей Матери.
Погуляйте по улице Воскресенской, рекомендует гид Екатерина Комарова. Там сплошь — купеческие особняки XVII — начала XX века, а новой застройки не было с 1986-го.
Погуляйте по улице Воскресенской, рекомендует гид Екатерина Комарова. Там сплошь — купеческие особняки XVII — начала XX века, а новой застройки не было с 1986-го.
На Воскресенской расположен и дом Гончаровых, в котором выросла супруга Александра Пушкина.
На Воскресенской расположен и дом Гончаровых, в котором выросла супруга Александра Пушкина.
Драмтеатр в Калуге — один из первых в стране: он основан в 1777 году. Там ежегодно проходит фестиваль старейших театров России.
В репертуаре — около 40 спектаклей. И это еще один способ для туристов приятно провести вечер!
Драмтеатр в Калуге — один из первых в стране: он основан в 1777 году. Там ежегодно проходит фестиваль старейших театров России.
В репертуаре — около 40 спектаклей. И это еще один способ для туристов приятно провести вечер!
Гастрономический тур по Калуге тоже может быть запоминающимся. Самые вкусные блюда грузинской кухни подают в ресторанах "Чача" и "Мимино", японской — в "Мистер Чу" и "Хигаси", рассказывает Варвара Ковригина. Любителям итальянских блюд стоит посетить "Остерию" и "Виладжио", восточных — "Сытый дракон" и "Восточный базар". Отличные пельмени — в "Профтесто" и "Солянке", а бургеры — в "Краснодарском парне" и "Папиных бургерах". За стейками гостям города лучше отправиться в "Гастроном" и "Овертайм". А наслаждаться десертами гид рекомендует в "Тарталетке" и "Антре".
Гастрономический тур по Калуге тоже может быть запоминающимся. Самые вкусные блюда грузинской кухни подают в ресторанах "Чача" и "Мимино", японской — в "Мистер Чу" и "Хигаси", рассказывает Варвара Ковригина. Любителям итальянских блюд стоит посетить "Остерию" и "Виладжио", восточных — "Сытый дракон" и "Восточный базар". Отличные пельмени — в "Профтесто" и "Солянке", а бургеры — в "Краснодарском парне" и "Папиных бургерах". За стейками гостям города лучше отправиться в "Гастроном" и "Овертайм". А наслаждаться десертами гид рекомендует в "Тарталетке" и "Антре".
Хлудневская игрушка — популярный калужский сувенир. Название промысел получил от села Хлуднево, где с XIX века жили мастерицы. Глиняные фигурки расписывают не целиком, а наносят отдельные полоски, ромбы, знаки солнца.
Хлудневская игрушка — популярный калужский сувенир. Название промысел получил от села Хлуднево, где с XIX века жили мастерицы. Глиняные фигурки расписывают не целиком, а наносят отдельные полоски, ромбы, знаки солнца.
Еще туристы везут отсюда съедобные сувениры — калужскую пастилу, яблочные конфеты, любимое варенье Циолковского из шишек, перечисляет Екатерина Комарова.
Также обязательно нужно попробовать калужское тесто, советует Варвара Ковригина. Его делают из черных перемолотых в крошево сухарей с добавлением меда и специй. Получается вкуснейшее лакомство, напоминающее и пирожное "Картошка", и пряник.
Еще туристы везут отсюда съедобные сувениры — калужскую пастилу, яблочные конфеты, любимое варенье Циолковского из шишек, перечисляет Екатерина Комарова.
Также обязательно нужно попробовать калужское тесто, советует Варвара Ковригина. Его делают из черных перемолотых в крошево сухарей с добавлением меда и специй. Получается вкуснейшее лакомство, напоминающее и пирожное "Картошка", и пряник.
Сейчас в городе масочный режим, но открыты кафе и рестораны, музеи и концертные залы, кинотеатры и торговые центры.
Сейчас в городе масочный режим, но открыты кафе и рестораны, музеи и концертные залы, кинотеатры и торговые центры.