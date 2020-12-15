Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
Путеводитель по новогодней столице России. Что посмотреть в Калуге
Путеводитель по новогодней столице России. Что посмотреть в Калуге
Калугу в этом году выбрали новогодней столицей России. На главной елке уже зажгли огни, организовали парад Дедов Морозов и Снегурочек. Гости до девятого января... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:00
2020-12-15T08:08
еда
куда поехать
куда поехать в выходные
куда сходить
маршруты - туризм
снегурочка
дед мороз
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589090743_0:186:2979:1861_1920x0_80_0_0_14c4896d5de9801f92c094781452b0db.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Калугу в этом году выбрали новогодней столицей России. На главной елке уже зажгли огни, организовали парад Дедов Морозов и Снегурочек. Гости до девятого января еще могут поучаствовать в квестах, эстафетах, мастер-классах, конкурсе костюмов. А в свободное от праздничной программы время изучить Калугу космическую, гастрономическую или просто погулять по ее старинным улочкам. Как провести каникулы в городе на Оке — в фотоленте РИА Новости.
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589090743_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_5ac8a5e8683dc3b2e0812bc4f3dd7b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еда, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , маршруты - туризм, снегурочка, дед мороз, фото, туризм, новый год, калуга

Путеводитель по новогодней столице России. Что посмотреть в Калуге

08:00 15.12.2020 (обновлено: 08:08 15.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Калугу в этом году выбрали новогодней столицей России. На главной елке уже зажгли огни, организовали парад Дедов Морозов и Снегурочек. Гости до девятого января еще могут поучаствовать в квестах, эстафетах, мастер-классах, конкурсе костюмов. А в свободное от праздничной программы время изучить Калугу космическую, гастрономическую или просто погулять по ее старинным улочкам. Как провести каникулы в городе на Оке — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Присоединиться к параду Дедов Морозов и Снегурочек мог любой желающий, нарядившись в соответствующий костюм.

Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек в рамках праздничного мероприятия проекта Калуга - новогодняя столица России
1 из 15

Присоединиться к параду Дедов Морозов и Снегурочек мог любой желающий, нарядившись в соответствующий костюм.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Открылась и ярмарка "Рождество на Старом торге". Каждый день здесь будут работать фотозона, киоски, фуд-корт, экспозиция креативных елок, пройдут гастрономические фестивали. А вечерами — лазерное шоу.

Уличная торговля на праздничном мероприятии проекта Калуга - новогодняя столица России
2 из 15

Открылась и ярмарка "Рождество на Старом торге". Каждый день здесь будут работать фотозона, киоски, фуд-корт, экспозиция креативных елок, пройдут гастрономические фестивали. А вечерами — лазерное шоу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Символом новогодней Калуги стала Космическая снежинка, ведь город считают родиной отечественной космонавтики.

Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек в рамках праздничного мероприятия проекта Калуга - новогодняя столица России
3 из 15

Символом новогодней Калуги стала Космическая снежинка, ведь город считают родиной отечественной космонавтики.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В Калугу приезжают, чтобы взглянуть на экспонаты Музея истории космонавтики. Там можно посетить один из блоков орбитальной станции "Мир", увидеть подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса "Восток", рассмотреть экипировку первых астронавтов.

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
4 из 15

В Калугу приезжают, чтобы взглянуть на экспонаты Музея истории космонавтики. Там можно посетить один из блоков орбитальной станции "Мир", увидеть подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса "Восток", рассмотреть экипировку первых астронавтов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Интересен и дом-музей основоположника отечественной космонавтики Константина Циолковского, в котором он прожил 29 лет. Именно здесь, в кабинете на втором этаже, ученый написал важнейшие работы по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению.

И похоронен он неподалеку — в парке, названном в его честь.

Деревянный дом на одной из улиц в Калуге
5 из 15

Интересен и дом-музей основоположника отечественной космонавтики Константина Циолковского, в котором он прожил 29 лет. Именно здесь, в кабинете на втором этаже, ученый написал важнейшие работы по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению.

И похоронен он неподалеку — в парке, названном в его честь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Еще одна туристическая достопримечательность — дом-музей биофизика Александра Чижевского, изобретателя знаменитой люстры. Именно в Калуге он начал проводить опыты по аэроионизации.

Среди экспонатов — предметы быта, семейные фотографии, письма, дипломы, телескоп, в который можно наблюдать за звездами.

Граффити, посвящённое Чижевскому на улице Ленина в Калуге
6 из 15

Еще одна туристическая достопримечательность — дом-музей биофизика Александра Чижевского, изобретателя знаменитой люстры. Именно в Калуге он начал проводить опыты по аэроионизации.

Среди экспонатов — предметы быта, семейные фотографии, письма, дипломы, телескоп, в который можно наблюдать за звездами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Музей изобразительных искусств занимает поместье Билибиных-Чистоклетовых — памятник архитектуры начала XIX века. В коллекции — картины Шишкина, Поленова, Айвазовского, Саврасова, Васнецова, старинные иконы и гравюры.

Обязательно отведите время на визит в краеведческий музей. В прошлом его здание было императорской резиденцией, где останавливались Александр I и Николай I. Особняк интересен не только экспонатами, но и роскошной лепниной, фресками, а также предметами быта монарших особ, говорит гид Варвара Ковригина.

г. Калуга. Музей изобразительных искуств
7 из 15

Музей изобразительных искусств занимает поместье Билибиных-Чистоклетовых — памятник архитектуры начала XIX века. В коллекции — картины Шишкина, Поленова, Айвазовского, Саврасова, Васнецова, старинные иконы и гравюры.

Обязательно отведите время на визит в краеведческий музей. В прошлом его здание было императорской резиденцией, где останавливались Александр I и Николай I. Особняк интересен не только экспонатами, но и роскошной лепниной, фресками, а также предметами быта монарших особ, говорит гид Варвара Ковригина.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В Калуге много храмов. В Свято-Георгиевском соборе, построенном в 1701 году, хранится главная реликвия местной епархии — чудотворная икона Калужской Божьей Матери.

г. Калуга. Церковь Георгия За верхом 1700-1701
8 из 15

В Калуге много храмов. В Свято-Георгиевском соборе, построенном в 1701 году, хранится главная реликвия местной епархии — чудотворная икона Калужской Божьей Матери.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Погуляйте по улице Воскресенской, рекомендует гид Екатерина Комарова. Там сплошь — купеческие особняки XVII — начала XX века, а новой застройки не было с 1986-го.

г. Калуга. Старые здания на улице Воскресенской
9 из 15

Погуляйте по улице Воскресенской, рекомендует гид Екатерина Комарова. Там сплошь — купеческие особняки XVII — начала XX века, а новой застройки не было с 1986-го.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

На Воскресенской расположен и дом Гончаровых, в котором выросла супруга Александра Пушкина.

Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге
10 из 15

На Воскресенской расположен и дом Гончаровых, в котором выросла супруга Александра Пушкина.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Драмтеатр в Калуге — один из первых в стране: он основан в 1777 году. Там ежегодно проходит фестиваль старейших театров России.

В репертуаре — около 40 спектаклей. И это еще один способ для туристов приятно провести вечер!

г. Калуга. Драмтеатр
11 из 15

Драмтеатр в Калуге — один из первых в стране: он основан в 1777 году. Там ежегодно проходит фестиваль старейших театров России.

В репертуаре — около 40 спектаклей. И это еще один способ для туристов приятно провести вечер!

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Гастрономический тур по Калуге тоже может быть запоминающимся. Самые вкусные блюда грузинской кухни подают в ресторанах "Чача" и "Мимино", японской — в "Мистер Чу" и "Хигаси", рассказывает Варвара Ковригина. Любителям итальянских блюд стоит посетить "Остерию" и "Виладжио", восточных — "Сытый дракон" и "Восточный базар". Отличные пельмени — в "Профтесто" и "Солянке", а бургеры — в "Краснодарском парне" и "Папиных бургерах". За стейками гостям города лучше отправиться в "Гастроном" и "Овертайм". А наслаждаться десертами гид рекомендует в "Тарталетке" и "Антре".

Аниматоры на праздничном мероприятии проекта Калуга - новогодняя столица России
12 из 15

Гастрономический тур по Калуге тоже может быть запоминающимся. Самые вкусные блюда грузинской кухни подают в ресторанах "Чача" и "Мимино", японской — в "Мистер Чу" и "Хигаси", рассказывает Варвара Ковригина. Любителям итальянских блюд стоит посетить "Остерию" и "Виладжио", восточных — "Сытый дракон" и "Восточный базар". Отличные пельмени — в "Профтесто" и "Солянке", а бургеры — в "Краснодарском парне" и "Папиных бургерах". За стейками гостям города лучше отправиться в "Гастроном" и "Овертайм". А наслаждаться десертами гид рекомендует в "Тарталетке" и "Антре".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Хлудневская игрушка — популярный калужский сувенир. Название промысел получил от села Хлуднево, где с XIX века жили мастерицы. Глиняные фигурки расписывают не целиком, а наносят отдельные полоски, ромбы, знаки солнца.

г. Калуга. Ярмарка ремёсел
13 из 15

Хлудневская игрушка — популярный калужский сувенир. Название промысел получил от села Хлуднево, где с XIX века жили мастерицы. Глиняные фигурки расписывают не целиком, а наносят отдельные полоски, ромбы, знаки солнца.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Еще туристы везут отсюда съедобные сувениры — калужскую пастилу, яблочные конфеты, любимое варенье Циолковского из шишек, перечисляет Екатерина Комарова.

Также обязательно нужно попробовать калужское тесто, советует Варвара Ковригина. Его делают из черных перемолотых в крошево сухарей с добавлением меда и специй. Получается вкуснейшее лакомство, напоминающее и пирожное "Картошка", и пряник.

г. Калуга. Ярмарка ремёсел
14 из 15

Еще туристы везут отсюда съедобные сувениры — калужскую пастилу, яблочные конфеты, любимое варенье Циолковского из шишек, перечисляет Екатерина Комарова.

Также обязательно нужно попробовать калужское тесто, советует Варвара Ковригина. Его делают из черных перемолотых в крошево сухарей с добавлением меда и специй. Получается вкуснейшее лакомство, напоминающее и пирожное "Картошка", и пряник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области

Сейчас в городе масочный режим, но открыты кафе и рестораны, музеи и концертные залы, кинотеатры и торговые центры.

В Калуге прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
15 из 15

Сейчас в городе масочный режим, но открыты кафе и рестораны, музеи и концертные залы, кинотеатры и торговые центры.

© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
 
ТуризмЕдакуда поехатькуда поехать в выходныекуда сходитьМаршруты - ТуризмСнегурочкаДед МорозТуризмНовый годКалуга
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
08:38Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
08:34В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния