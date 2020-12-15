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В Калининграде ограничат работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
В Калининграде ограничат работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
Калининградские власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов, РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:52
2020-12-15T22:52
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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Калининградские власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов, сообщила пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что возможно обслуживание на вынос или доставка на дом. С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 10 января продолжает действовать также ограничение на деятельность фуд-кортов.Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые планируется ввести в Калининградской области на новогодние каникулы, будут скорректированы в постановлении регионального правительства после согласований с бизнес-сообществом. Согласно проекту постановления с 28 декабря по 10 января работа торговых центров и комплексов будет разрешена с 6 до 19 часов.Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение групповых экскурсий в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные маршруты. Отмечается, что музеи для индивидуального посещения будут открыты. Разрешены пешеходные экскурсии в группах не более 10 человек.С 28 декабря по 17 января запрещена торжественная регистрация браков. До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. С 28 декабря разрешена деятельность кинотеатров при загрузке не более половины зала. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область

В Калининграде ограничат работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

22:52 15.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМогила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора
Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Калининградские власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Согласно проекту постановления предлагаются следующие меры. Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания, в том числе расположенных в гостиницах и иных местах размещения, с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января работа общепита разрешена с 6 до 19 часов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что возможно обслуживание на вынос или доставка на дом. С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 10 января продолжает действовать также ограничение на деятельность фуд-кортов.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые планируется ввести в Калининградской области на новогодние каникулы, будут скорректированы в постановлении регионального правительства после согласований с бизнес-сообществом. Согласно проекту постановления с 28 декабря по 10 января работа торговых центров и комплексов будет разрешена с 6 до 19 часов.
Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение групповых экскурсий в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные маршруты. Отмечается, что музеи для индивидуального посещения будут открыты. Разрешены пешеходные экскурсии в группах не более 10 человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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