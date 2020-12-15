https://ria.ru/20201215/kaliningrad-1589407123.html

В Калининграде ограничат работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

В Калининграде ограничат работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

Калининградские власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов, РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T22:52

2020-12-15T22:52

2020-12-15T22:52

распространение нового коронавируса

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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Калининградские власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов, сообщила пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что возможно обслуживание на вынос или доставка на дом. С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 10 января продолжает действовать также ограничение на деятельность фуд-кортов.Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые планируется ввести в Калининградской области на новогодние каникулы, будут скорректированы в постановлении регионального правительства после согласований с бизнес-сообществом. Согласно проекту постановления с 28 декабря по 10 января работа торговых центров и комплексов будет разрешена с 6 до 19 часов.Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение групповых экскурсий в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные маршруты. Отмечается, что музеи для индивидуального посещения будут открыты. Разрешены пешеходные экскурсии в группах не более 10 человек.С 28 декабря по 17 января запрещена торжественная регистрация браков. До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. С 28 декабря разрешена деятельность кинотеатров при загрузке не более половины зала. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/kaliningrad-1589365825.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589332727.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область