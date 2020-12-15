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Смертность в Италии может достигнуть уровня 1944 года
Смертность в Италии может достигнуть уровня 1944 года
Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai3 президент Национального института... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:42
2020-12-15T17:15
istat
италия
в мире
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РИМ, 15 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai3 президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо.Говоря об влиянии пандемии коронавируса на показатель смертности, глава Istat отметил, что в прошлом году в Италии скончались 647 тысяч человек.Очередной доклад Istat свидетельствует также о росте среднего возраста итальянцев: в 2019 году он составил 45 лет, увеличившись на два года в сравнении с 2011-м.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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istat, италия, в мире

Смертность в Италии может достигнуть уровня 1944 года

16:42 15.12.2020 (обновлено: 17:15 15.12.2020)
 
© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Flickr / Luca Prioli
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РИМ, 15 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai3 президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо.

"Две тысячи двадцатый год еще не закончился, но разумная оценка предполагает, что в этом году мы перешагнем порог в 700 тысяч смертей. Это вызывает беспокойство, потому что нечто подобное в прошлый раз в Италии произошло в 1944 году. Мы были посреди Второй мировой войны", — сказал он.

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Говоря об влиянии пандемии коронавируса на показатель смертности, глава Istat отметил, что в прошлом году в Италии скончались 647 тысяч человек.
Очередной доклад Istat свидетельствует также о росте среднего возраста итальянцев: в 2019 году он составил 45 лет, увеличившись на два года в сравнении с 2011-м.

"Наша страна становится все более старой: все возрастные группы до 44 лет демонстрируют снижение относительной доли по сравнению с 2011 годом, в то время как количество людей в возрасте 45 лет и старше значительно увеличивается: с 48,2 в 2011-м до 53,5 процента в 2019 году", — говорится в документе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
IstatИталияВ мире
 
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