https://ria.ru/20201215/italiya-1589360219.html

Смертность в Италии может достигнуть уровня 1944 года

Смертность в Италии может достигнуть уровня 1944 года

Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai3 президент Национального института... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:42

2020-12-15T16:42

2020-12-15T17:15

istat

италия

в мире

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РИМ, 15 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai3 президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо.Говоря об влиянии пандемии коронавируса на показатель смертности, глава Istat отметил, что в прошлом году в Италии скончались 647 тысяч человек.Очередной доклад Istat свидетельствует также о росте среднего возраста итальянцев: в 2019 году он составил 45 лет, увеличившись на два года в сравнении с 2011-м.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/yaponiya-1589347230.html

италия

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