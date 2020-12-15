https://ria.ru/20201215/istoriya-1589351301.html

Обязательной контрольной по истории перед ЕГЭ в этом году не будет

Обязательной контрольной по истории перед ЕГЭ в этом году не будет

Обязательной контрольной по истории для допуска к ЕГЭ в этом году не будет – Минпросвещения РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:57

2020-12-15T15:57

2020-12-15T15:57

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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Обязательной контрольной по истории для допуска к ЕГЭ в этом году не будет – МинпросвещенияРИА Новости

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)