https://ria.ru/20201215/istoriya-1589351301.html
Обязательной контрольной по истории перед ЕГЭ в этом году не будет
Обязательной контрольной по истории перед ЕГЭ в этом году не будет
Обязательной контрольной по истории для допуска к ЕГЭ в этом году не будет – Минпросвещения РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:57
2020-12-15T15:57
2020-12-15T15:57
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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Обязательной контрольной по истории для допуска к ЕГЭ в этом году не будет – МинпросвещенияРИА Новости
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