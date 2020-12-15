Вучич отметил роль России и Сербии в борьбе с искажением истории
15:52 15.12.2020 (обновлено: 15:57 15.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Задача России и Сербии – бороться с искажением истории Второй мировой войны, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Во вторник лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. Над памятником в Белграде с надписью на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто" установлен экран, на котором в начале церемонии показали кадры переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
"Наша задача сегодня – бороться с искажением истории, поэтому мы благодарны президенту Путину за то, что внес инициативу по борьбе за истину. Не существует миссии важнее, чем сохранение тяжело завоеванной свободы, мира и стабильности, и мы будем бороться за сохранение правды. Россия всегда может рассчитывать на Сербию как постоянного друга, и пусть это пламя нам вечно напоминает, что у нас нет права ни на мгновение забывать", – заявил Вучич.
Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.
Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.