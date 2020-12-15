https://ria.ru/20201215/istoriya-1589349955.html

Вучич отметил роль России и Сербии в борьбе с искажением истории

Вучич отметил роль России и Сербии в борьбе с искажением истории

Задача России и Сербии – бороться с искажением истории Второй мировой войны, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе церемонии зажжения Вечного огня в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:52

2020-12-15T15:52

2020-12-15T15:57

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россия

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Задача России и Сербии – бороться с искажением истории Второй мировой войны, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.Во вторник лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. Над памятником в Белграде с надписью на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто" установлен экран, на котором в начале церемонии показали кадры переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве."Наша задача сегодня – бороться с искажением истории, поэтому мы благодарны президенту Путину за то, что внес инициативу по борьбе за истину. Не существует миссии важнее, чем сохранение тяжело завоеванной свободы, мира и стабильности, и мы будем бороться за сохранение правды. Россия всегда может рассчитывать на Сербию как постоянного друга, и пусть это пламя нам вечно напоминает, что у нас нет права ни на мгновение забывать", – заявил Вучич.Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.

https://ria.ru/20200529/1572202954.html

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россия, александр вучич, сергей лавров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир мединский, владимир путин, москва, сербия, белград (город), в мире