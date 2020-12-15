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В Нижегородской области начали работу над проектом социализации инвалидов
В Нижегородской области начали работу над проектом социализации инвалидов
Реализацию пилотных проектов по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь обсудили в Нижегородской области, сообщает РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:06
2020-12-15T20:06
2020-12-15T20:06
нижегородская область
россия
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Реализацию пилотных проектов по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь обсудили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Президент РФ Владимир Путин 3 декабря на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями поддержал высказанную председателем Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег" Романом Пономаренко идею создания в регионе пилотного проекта по раннему выявлению и социализации людей с инвалидностью и созданию рейтинга доступности для них объектов, сервисов и услуг.Никитин подчеркнул, что сейчас речь идет о создании комфортных условий для самореализации людей с инвалидностью. "Это и необходимость активной упреждающей поддержки людей в момент получения инвалидности, и последующего их участия в полноценной жизни, и контроль за развитием безбарьерной среды, тиражирование успешных социальных проектов, в частности, проекта "Территории ритма", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Он отметил, что "предстоит серьезно проработать такие инициативы, скоординировать усилия органов власти и общественных организаций, создать команду, которая эффективно претворила бы эти идеи в жизнь". "Сейчас наша задача – трансформировать предложенные президенту идеи по социализации людей с инвалидностью в конкретные проекты и дорожные карты для их последующей реализации. Это позволит вовлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь", - подчеркнул Никитин.Так, глава региона дал поручение представить перечень ресурсных организаций региона, на базе которых возможно создание Центра социализации, который будет заниматься оказанием психологической помощи и адаптации людей с инвалидностью. Министерству социальной политики поручено организовать процесс активной переподготовки социальных работников для решения задач вовлечения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Рекомендовано привлечь для обучения преподавателей психологического факультета Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.
https://ria.ru/20201215/nikitin-1589349502.html
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россия, глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости.
Реализацию пилотных проектов по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь обсудили в Нижегородской области
, сообщает пресс-служба правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин
3 декабря на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями поддержал высказанную председателем Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег" Романом Пономаренко идею создания в регионе пилотного проекта по раннему выявлению и социализации людей с инвалидностью и созданию рейтинга доступности для них объектов, сервисов и услуг.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник провел совещание, главной темой которого стала реализация пилотных проектов во исполнение поручения президента России. Глава региона отметил, что в Нижегородской области по линии соцзащиты и Пенсионного фонда реализуются конкретные меры поддержки людей с инвалидностью и семей, в которых растут дети-инвалиды", - говорится в сообщении.
Никитин подчеркнул, что сейчас речь идет о создании комфортных условий для самореализации людей с инвалидностью. "Это и необходимость активной упреждающей поддержки людей в момент получения инвалидности, и последующего их участия в полноценной жизни, и контроль за развитием безбарьерной среды, тиражирование успешных социальных проектов, в частности, проекта "Территории ритма", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Он отметил, что "предстоит серьезно проработать такие инициативы, скоординировать усилия органов власти и общественных организаций, создать команду, которая эффективно претворила бы эти идеи в жизнь". "Сейчас наша задача – трансформировать предложенные президенту идеи по социализации людей с инвалидностью в конкретные проекты и дорожные карты для их последующей реализации. Это позволит вовлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь", - подчеркнул Никитин.
Так, глава региона дал поручение представить перечень ресурсных организаций региона, на базе которых возможно создание Центра социализации, который будет заниматься оказанием психологической помощи и адаптации людей с инвалидностью. Министерству социальной политики поручено организовать процесс активной переподготовки социальных работников для решения задач вовлечения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Рекомендовано привлечь для обучения преподавателей психологического факультета Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.
"В пилотном режиме обязательно будем внедрять и вторую озвученную президенту идею – по созданию рейтинга доступности. Министерству социальной политики поручается в кратчайшие сроки завершить работу над порталом, где будут отображаться все объекты, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья. Первым шагом в исполнении этой инициативы станет поддержка реализации проекта по замене информационных табло в общественном транспорте, которые будут выполнены в едином стиле и адаптированы для людей с нарушениями зрения", - добавил губернатор.