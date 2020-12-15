В России создали метод определения клеточного иммунитета к COVID-19
19:07 15.12.2020 (обновлено: 20:26 15.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Университетом имени Пирогова разработали диагностический метод для определения клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
"Разработан уникальный диагностический метод определения репертуара Т-клеточных рецепторов, специфичных для SARS-CoV-2, на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека", — говорится в сообщении.
Анализ наличия антител к коронавирусу и клеточного иммунитета показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.
"Порядка 30 процентов переболевших, не имеющих специфических иммуноглобулинов класса G, также обладают SARS-CoV-2 специфичными клонами Т-клеток. У лиц, не болевших COVID-19 и не имеющих гуморального иммунитета к данной инфекции, в ряде случаях наблюдаются SARS-CoV-2 специфичные клонотипы Т-клеток, что позволяет предположить наличие предсуществующего Т-клеточного иммунитета, обусловленного сезонными коронавирусами или другими возбудителями ОРВИ", — заключили в агентстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.