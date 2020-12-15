https://ria.ru/20201215/immunitet-1589386673.html

В России создали метод определения клеточного иммунитета к COVID-19

В России создали метод определения клеточного иммунитета к COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Университетом имени Пирогова разработали диагностический метод для определения клеточного... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:07

2020-12-15T19:07

2020-12-15T20:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Университетом имени Пирогова разработали диагностический метод для определения клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Анализ наличия антител к коронавирусу и клеточного иммунитета показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), российский медицинский университет имени н. и. пирогова