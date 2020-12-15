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В России создали метод определения клеточного иммунитета к COVID-19
В России создали метод определения клеточного иммунитета к COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Университетом имени Пирогова разработали диагностический метод для определения клеточного... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:07
2020-12-15T20:26
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Университетом имени Пирогова разработали диагностический метод для определения клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Анализ наличия антител к коронавирусу и клеточного иммунитета показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), российский медицинский университет имени н. и. пирогова

В России создали метод определения клеточного иммунитета к COVID-19

19:07 15.12.2020 (обновлено: 20:26 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Университетом имени Пирогова разработали диагностический метод для определения клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.

"Разработан уникальный диагностический метод определения репертуара Т-клеточных рецепторов, специфичных для SARS-CoV-2, на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека", — говорится в сообщении.

Анализ наличия антител к коронавирусу и клеточного иммунитета показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.

"Порядка 30 процентов переболевших, не имеющих специфических иммуноглобулинов класса G, также обладают SARS-CoV-2 специфичными клонами Т-клеток. У лиц, не болевших COVID-19 и не имеющих гуморального иммунитета к данной инфекции, в ряде случаях наблюдаются SARS-CoV-2 специфичные клонотипы Т-клеток, что позволяет предположить наличие предсуществующего Т-клеточного иммунитета, обусловленного сезонными коронавирусами или другими возбудителями ОРВИ", — заключили в агентстве.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
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