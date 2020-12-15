https://ria.ru/20201215/gryzlov-1589386772.html
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:07
2020-12-15T19:07
2020-12-15T20:53
владимир путин
борис грызлов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности. Как указано в документе на сайте Кремля, Грызлов — полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председатель совета директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".В своем указе президент также отметил его значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и его многолетнюю добросовестную работу.Сегодня Борису Грызлову исполнилось 70 лет.
https://ria.ru/20201215/gryzlov-1589108005.html
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владимир путин, борис грызлов, общество, политика