Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/gryzlov-1589386772.html
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:07
2020-12-15T20:53
владимир путин
борис грызлов
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/60927/32/609273230_0:150:3000:1838_1920x0_80_0_0_9868ceb2ce7f9692f329ca14c9211fed.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности. Как указано в документе на сайте Кремля, Грызлов — полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председатель совета директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".В своем указе президент также отметил его значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и его многолетнюю добросовестную работу.Сегодня Борису Грызлову исполнилось 70 лет.
https://ria.ru/20201215/gryzlov-1589108005.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/60927/32/609273230_205:0:2872:2000_1920x0_80_0_0_7dd0c06b38fbd64fcd6e378dcf76689b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, борис грызлов, общество, политика

Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

19:07 15.12.2020 (обновлено: 20:53 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный политический форум в Ярославле
Международный политический форум в Ярославле - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности.
Как указано в документе на сайте Кремля, Грызлов — полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председатель совета директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
В своем указе президент также отметил его значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и его многолетнюю добросовестную работу.
Сегодня Борису Грызлову исполнилось 70 лет.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 00:15
Биография Бориса Грызлова
 
Владимир ПутинБорис ГрызловОбществоПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния