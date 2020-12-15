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Под Калининградом ввели в строй крупнейший в России погранпереход
Под Калининградом ввели в строй крупнейший в России погранпереход
Крупнейший в стране международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Дубки" ввели в эксплуатацию на российско-литовской границе в Калининградской области,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:10
2020-12-15T18:10
2020-12-15T18:10
калининградская область
советск
литва
общество
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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Крупнейший в стране международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Дубки" ввели в эксплуатацию на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.Строительство нового международного автомобильного пункта пропуска "Дубки" началось в конце 2014 года в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и Литвы о строительстве моста через реку Неман между городами Советск и Панемуне, в соответствии с ФЦП "Государственная граница РФ на 2012-2020 годы".По его словам, ожидается, что движение через новый пограничный переход может начаться к лету следующего года.Новый пункт пропуска на границе с Литвой "Дубки-Рамбинас" считается самым большим в стране по количеству полос движения транспорта - здесь построено 49 полос - и один из самых крупных по площади - переход занимает 23,5 гектара. Пропускная способность составляет 4 тысячи транспортных средств и 15,5 тысячи человек в сутки, что позволяет обеспечить пропуск граждан и транспорта с учетом перспективного роста трафика.На территории погранперехода построен современный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, использованы новейшие системы контроля доступа, охраны периметра, видеонаблюдения.Новый погранпереход разгрузит город Советск от грузовых автомобилей и снимет нагрузку с многостороннего автомобильного пункта пропуска Чернышевское. Предполагалось, что погранпереход будет построен в 2017 году, однако сроки сдачи объекта сместились. Калининградская область в рамках соглашения между правительствами России и Литвы брала обязательства по строительству обхода города Советска. Все работы завершены, на эти цели потребовалось более 2 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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калининградская область, советск, литва, общество
КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости.
Крупнейший в стране международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Дубки" ввели в эксплуатацию на российско-литовской границе в Калининградской области
, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.
Строительство нового международного автомобильного пункта пропуска "Дубки" началось в конце 2014 года в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и Литвы
о строительстве моста через реку Неман между городами Советск
и Панемуне, в соответствии с ФЦП "Государственная граница РФ на 2012-2020 годы".
"Пункт пропуска введен в эксплуатацию. Он готов к приему первых пассажиров и грузов... В данном случае российская сторона в полной мере заявляет, что пункт пропуска, отвечающий самым современным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологического благополучия, готов к эксплуатации, уверен, что литовская сторона тоже примет все усилия по запуску своей части с точки зрения подготовки мостового перехода и подходов к мосту", - сказал Зверев.
По его словам, ожидается, что движение через новый пограничный переход может начаться к лету следующего года.
Новый пункт пропуска на границе с Литвой "Дубки-Рамбинас" считается самым большим в стране по количеству полос движения транспорта - здесь построено 49 полос - и один из самых крупных по площади - переход занимает 23,5 гектара. Пропускная способность составляет 4 тысячи транспортных средств и 15,5 тысячи человек в сутки, что позволяет обеспечить пропуск граждан и транспорта с учетом перспективного роста трафика.
На территории погранперехода построен современный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, использованы новейшие системы контроля доступа, охраны периметра, видеонаблюдения.
Новый погранпереход разгрузит город Советск от грузовых автомобилей и снимет нагрузку с многостороннего автомобильного пункта пропуска Чернышевское. Предполагалось, что погранпереход будет построен в 2017 году, однако сроки сдачи объекта сместились. Калининградская область в рамках соглашения между правительствами России и Литвы брала обязательства по строительству обхода города Советска. Все работы завершены, на эти цели потребовалось более 2 миллиардов рублей.