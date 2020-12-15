Госдума утвердила порядок работы на весеннюю сессию
16:50 15.12.2020 (обновлено: 17:18 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о порядке работы на весеннюю сессию - последнюю сессию VII созыва, она продлится с 11 января до 18 июля 2021 года.
"Утвердить следующий распорядок работы депутатов Государственной Думы на период с 11 января по 18 июля 2021 года (весенняя сессия)", - говорится в документе.
Согласно представленному графику, весенняя сессия начнется с недели работы в регионах. Последние две недели сессии парламентарии также планируют работать с избирателями.
Кроме того, в весеннюю сессию, как и в предыдущую, не планируется весенний отпуск депутатов. В весеннюю сессию 2020 года отпуска парламентариев были отменены в связи с тем, что Госдума скорректировала график работы из-за пандемии. С предложением отказаться от отпусков выступил спикер палаты Вячеслав Володин. Изначально план работы Госдумы предполагал, что депутаты уйдут в отпуск 23 апреля. Позже Государственная Дума на пленарном заседании приняла постановление о корректировке работы палаты на весеннюю сессию: депутаты приняли решение отказаться от ежегодного краткосрочного отпуска в конце апреля, чтобы "при необходимости принимать решения по поддержке граждан".
Как уточнила в ходе заседания глава комитета ГД по регламенту Ольга Савастьянова, с 19 июля по 29 августа депутатов ждет отпускной период, с 30 августа по 19 сентября – региональные недели.
Как ожидается, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва.
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