https://ria.ru/20201215/gosduma-1589362400.html

Госдума утвердила порядок работы на весеннюю сессию

Госдума утвердила порядок работы на весеннюю сессию

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о порядке работы на весеннюю сессию - последнюю сессию VII созыва, она продлится с 11 января до... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:50

2020-12-15T16:50

2020-12-15T17:18

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о порядке работы на весеннюю сессию - последнюю сессию VII созыва, она продлится с 11 января до 18 июля 2021 года."Утвердить следующий распорядок работы депутатов Государственной Думы на период с 11 января по 18 июля 2021 года (весенняя сессия)", - говорится в документе.Согласно представленному графику, весенняя сессия начнется с недели работы в регионах. Последние две недели сессии парламентарии также планируют работать с избирателями.Кроме того, в весеннюю сессию, как и в предыдущую, не планируется весенний отпуск депутатов. В весеннюю сессию 2020 года отпуска парламентариев были отменены в связи с тем, что Госдума скорректировала график работы из-за пандемии. С предложением отказаться от отпусков выступил спикер палаты Вячеслав Володин. Изначально план работы Госдумы предполагал, что депутаты уйдут в отпуск 23 апреля. Позже Государственная Дума на пленарном заседании приняла постановление о корректировке работы палаты на весеннюю сессию: депутаты приняли решение отказаться от ежегодного краткосрочного отпуска в конце апреля, чтобы "при необходимости принимать решения по поддержке граждан".Как уточнила в ходе заседания глава комитета ГД по регламенту Ольга Савастьянова, с 19 июля по 29 августа депутатов ждет отпускной период, с 30 августа по 19 сентября – региональные недели.Как ожидается, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201002/gosduma-1578088729.html

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