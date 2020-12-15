https://ria.ru/20201215/gorbachev-1589238778.html

Помощник Горбачева рассказал об отношении экс-президента к своим ошибкам

Помощник Горбачева рассказал об отношении экс-президента к своим ошибкам

Экс-президент СССР Михаил Горбачев понимает, что ошибки в его работе были, в том числе и кадровые, но публичной оценкой своих кадровых решений не злоупотребляет РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:18

2020-12-15T01:18

2020-12-15T01:25

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павел палажченко

кпсс

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борис ельцин

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев понимает, что ошибки в его работе были, в том числе и кадровые, но публичной оценкой своих кадровых решений не злоупотребляет и не держит зла на своих бывших соратников, заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, бывший переводчиком советского лидера в 1985-1991 годах.Отвечая на вопрос об этом в программе "Познер" на Первом канале, он отметил, что Горбачев упоминал о некоторых своих решениях, которые считает ошибочными, и в личных беседах с ним, но примерно то же самое он говорил и публично, а также писал в своих книгах.Что касается политических решений, то, как считает Горбачев, необходимо было заняться децентрализацией и реформированием Советского Союза раньше, добавил руководитель пресс-службы. "Он считает, что нужно было раньше попытаться реформировать КПСС, а когда КПСС оказалась нереформируемой, надо было уходить", - отметил Палажченко.Он упомянул, что весной 1991 года на партийном пленуме Горбачев заявил, что уходит в отставку, после того, как члены ЦК, руководители региональных органов партии "устроили ему там головомойку и сказали: "Все, что вы делаете, неправильно"."И затем пленум, тем не менее, снял этот вопрос с рассмотрения. К нему пришли, попросили вернуться. Вот он говорит - не надо было тогда возвращаться. Тоже считает ошибкой своей", - отметил Палажченко.Упоминал Горбачев и об экономической политике. "Он говорил о том, что, наверное, надо было мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы в момент, когда у нас возникла гигантская денежная масса, и люди выстроились в очереди, в том числе за товарами легкой промышленности, а потом и за едой, что надо было закупить. И действительно это можно было сделать - закупить эти товары, выбросить их на рынок, и это сняло бы общественное напряжение", - добавил переводчик бывшего советского лидера.Говоря о том, советовался ли Горбачев при принятии решений со своей супругой Раисой Максимовной и имела ли она отношение к его профессиональным делам, как, например, это бывало в отношениях с президента США Рональда Рейгана с его женой Нэнси, Палажченко отметил: "Наверное что-то, но не какая-то конкретика"."Я уверен, что когда Рональд Рейган ехал, допустим, в Рейкьявик, когда Горбачев ехал в Рейкьявик, нет, конечно, они со своими женами не советовались, это не тот круг вопросов. Что касается кадровых решений, насколько я знаю, тоже не советовался Горбачев, а вот что касается Рейгана - не исключено. Другое дело, ведь люди живут, они видят реакцию, может быть, своих жен на кого-то, на какие-то вещи и, может быть, это как-то учитывают, но я думаю не более того", - убежден он.Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда в интервью также заявил, что экс-президент СССР стремился в какой-то форме сохранить Союз до самого конца, до подписания Беловежских соглашений."После этого попытаться спасти в любой форме Союз можно было только путем применения силы, причем не совсем понятно, каким образом. И только пойдя наперекор не только (Борису) Ельцину, который был тогда самым популярным политиком в стране, но и верховным советам республик, которые утвердили Беловежское соглашение", - уточнил Палажченко.Он согласился, что политик, стоящий во главе государства, несет политическую ответственность фактически за все, что происходит в стране. При этом надо помнить и понимать, что Горбачев пытался сохранить Советский Союз и "пытался это делать политическими средствами", продолжил глава пресс-службы. "Я думаю, что это важно иметь в виду, когда мы оцениваем Горбачева и, в том числе, его ответственность за то, что происходило", - полагает он.

https://ria.ru/20201205/gorbachev-1587830134.html

https://ria.ru/20201205/gorbachev-1587847179.html

https://ria.ru/20201214/gorbachev-1589122258.html

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горбачев-фонд, павел палажченко, кпсс, михаил горбачев, борис ельцин, челябинск, ссср, сша