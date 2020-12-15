"Голос Кремля" Евгения Хорошевцева похоронят на Троекуровском кладбище
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский актер, диктор Евгений Хорошевцев, ставший "голосом Кремля", будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в его окружении.
Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его супруге. Глава государства отметил, что своей творческой работой Хорошевцев задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу.
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Свои соболезнования также выразил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и вице-премьер Татьяна Голикова.
Хорошевцев в своем интервью РИА Новости несколько лет назад честно рассказал о своих ошибках на официальных мероприятиях. По его рассказам, один раз вместо "орден Почета" он произнес "орден "Знак Почета", за что получил замечание от президента.
В 2008 году ошибся, объявляя президента РФ Дмитрия Медведева, приехавшего на форум.
"Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал: "Только не ошибись, не скажи Владимир Владимирович". И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить. Он мне ничего не сказал, все посмеялись", - рассказывал он.
Он также говорил, что нашел себе преемника. Этот молодой человек обратился к президенту страны с просьбой провести военный парад, а затем Хорошевцев стал заниматься с ним.