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"Голос Кремля" Евгения Хорошевцева похоронят на Троекуровском кладбище
"Голос Кремля" Евгения Хорошевцева похоронят на Троекуровском кладбище
Российский актер, диктор Евгений Хорошевцев, ставший "голосом Кремля", будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в его окружении. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:20
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евгений хорошевцев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский актер, диктор Евгений Хорошевцев, ставший "голосом Кремля", будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в его окружении.Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его супруге. Глава государства отметил, что своей творческой работой Хорошевцев задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу.Свои соболезнования также выразил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и вице-премьер Татьяна Голикова.Хорошевцев в своем интервью РИА Новости несколько лет назад честно рассказал о своих ошибках на официальных мероприятиях. По его рассказам, один раз вместо "орден Почета" он произнес "орден "Знак Почета", за что получил замечание от президента.В 2008 году ошибся, объявляя президента РФ Дмитрия Медведева, приехавшего на форум.Он также говорил, что нашел себе преемника. Этот молодой человек обратился к президенту страны с просьбой провести военный парад, а затем Хорошевцев стал заниматься с ним.
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евгений хорошевцев, дмитрий медведев, владимир путин, москва

"Голос Кремля" Евгения Хорошевцева похоронят на Троекуровском кладбище

12:20 15.12.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев
Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский актер, диктор Евгений Хорошевцев, ставший "голосом Кремля", будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в его окружении.
Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его супруге. Глава государства отметил, что своей творческой работой Хорошевцев задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу.
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Свои соболезнования также выразил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и вице-премьер Татьяна Голикова.
Хорошевцев в своем интервью РИА Новости несколько лет назад честно рассказал о своих ошибках на официальных мероприятиях. По его рассказам, один раз вместо "орден Почета" он произнес "орден "Знак Почета", за что получил замечание от президента.
В 2008 году ошибся, объявляя президента РФ Дмитрия Медведева, приехавшего на форум.
"Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал: "Только не ошибись, не скажи Владимир Владимирович". И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить. Он мне ничего не сказал, все посмеялись", - рассказывал он.
Он также говорил, что нашел себе преемника. Этот молодой человек обратился к президенту страны с просьбой провести военный парад, а затем Хорошевцев стал заниматься с ним.
 
Евгений ХорошевцевДмитрий МедведевВладимир ПутинМосква
 
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