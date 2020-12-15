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https://ria.ru/20201215/golos-1589240120.html
Украинцы жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос"
Украинцы жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос"
Пользователи поспорили из-за нового состава жюри 11-ого сезона украинской версии вокального шоу "Голос". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:41
2020-12-15T02:41
шоубиз
настя каменских
олег винник
музыка
"голос"
украина
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Украинцы пришли в ярость из-за нового состава жюри шоу "Голос"
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи поспорили из-за нового состава жюри 11-ого сезона украинской версии вокального шоу "Голос".В Instagram-аккаунте телепроекта сообщили, что новыми наставниками стали Надя Дорофеева и Олег Винник. С прошлого сезона в шоу остались Тина Кароль и Monatik. Проект покинули Дан Балан, а также Настя Каменских и Потап.Такие изменения возмутили многих украинских поклонников телешоу."Я расстроена, где Балан?" — задалась вопросом dashapraded."Прощай, "Голос Украины". Я, как и многие, смотрела "Голос" из-за Дана", — отреагировала a__aydan__."Без Потапа будет скучно", — считает svet_lana_singing."Сказать, что я разочарована — ничего не сказать", — призналась lenmara_ilimdarovna."Если еще и Тина уйдет, то незачем смотреть вообще будет!" — отметила laura_ed11."Уверена, что в этом году рейтинги упадут", — предположила dorofeeva.va."Будет худший сезон", — резюмировала rurak_olha702.Однако нашлись и те, кому пришелся по душе новый состав жюри вокального шоу.
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настя каменских, олег винник, музыка, "голос", украина

Украинцы жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос"

02:41 15.12.2020
 
© goloskrainy_officialЧлены жюри нового сезона шоу "Голос страны"
Члены жюри нового сезона шоу Голос страны - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© goloskrainy_official
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи поспорили из-за нового состава жюри 11-ого сезона украинской версии вокального шоу "Голос".
В Instagram-аккаунте телепроекта сообщили, что новыми наставниками стали Надя Дорофеева и Олег Винник. С прошлого сезона в шоу остались Тина Кароль и Monatik. Проект покинули Дан Балан, а также Настя Каменских и Потап.
Такие изменения возмутили многих украинских поклонников телешоу.
"Я расстроена, где Балан?" — задалась вопросом dashapraded.
"Прощай, "Голос Украины". Я, как и многие, смотрела "Голос" из-за Дана", — отреагировала a__aydan__.
"Без Потапа будет скучно", — считает svet_lana_singing.
"Сказать, что я разочарована — ничего не сказать", — призналась lenmara_ilimdarovna.
"Если еще и Тина уйдет, то незачем смотреть вообще будет!" — отметила laura_ed11.
"Уверена, что в этом году рейтинги упадут", — предположила dorofeeva.va.
"Будет худший сезон", — резюмировала rurak_olha702.
Однако нашлись и те, кому пришелся по душе новый состав жюри вокального шоу.
Сцена шоу Голос - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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ШоубизНастя КаменскихОлег ВинникМузыка"Голос"Украина
 
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