https://ria.ru/20201215/golos-1589240120.html
Украинцы жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос"
Украинцы жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос"
Пользователи поспорили из-за нового состава жюри 11-ого сезона украинской версии вокального шоу "Голос". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:41
2020-12-15T02:41
2020-12-15T02:41
шоубиз
настя каменских
олег винник
музыка
"голос"
украина
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Украинцы пришли в ярость из-за нового состава жюри шоу "Голос"
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи поспорили из-за нового состава жюри 11-ого сезона украинской версии вокального шоу "Голос".В Instagram-аккаунте телепроекта сообщили, что новыми наставниками стали Надя Дорофеева и Олег Винник. С прошлого сезона в шоу остались Тина Кароль и Monatik. Проект покинули Дан Балан, а также Настя Каменских и Потап.Такие изменения возмутили многих украинских поклонников телешоу."Я расстроена, где Балан?" — задалась вопросом dashapraded."Прощай, "Голос Украины". Я, как и многие, смотрела "Голос" из-за Дана", — отреагировала a__aydan__."Без Потапа будет скучно", — считает svet_lana_singing."Сказать, что я разочарована — ничего не сказать", — призналась lenmara_ilimdarovna."Если еще и Тина уйдет, то незачем смотреть вообще будет!" — отметила laura_ed11."Уверена, что в этом году рейтинги упадут", — предположила dorofeeva.va."Будет худший сезон", — резюмировала rurak_olha702.Однако нашлись и те, кому пришелся по душе новый состав жюри вокального шоу.
https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html
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настя каменских, олег винник, музыка, "голос", украина