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РИА Наука
https://ria.ru/20201215/gipertoniya-1589383394.html
Предложен новый метод борьбы с гипертонией
Предложен новый метод борьбы с гипертонией
Итальянские ученые предложили лечить гипертонию с помощью электрических импульсов, прикладываемых к определенным частям блуждающего нерва. Результаты... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:41
2020-12-15T18:41
риа наука
биология
физика
здоровье
италия
гипертония
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Итальянские ученые предложили лечить гипертонию с помощью электрических импульсов, прикладываемых к определенным частям блуждающего нерва. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.Артериальная гипертензия, или гипертония — синдром повышенного артериального давления — проблема, от которой страдает огромное количество людей. Несмотря на наличие множества препаратов против гипертонии, с их помощью не часто удается поддерживать оптимальный уровня давления. В связи с этим ученые постоянно ищут новые немедикаментозные методы лечения этого заболевания.Исследователи из Научно-исследовательского института госпитализации и лечения IRCCS Neuromed в Италии провели эксперимент на животных, в котором показали, что для уменьшения осложнений, вызванных артериальной гипертензией, можно использовать биоэлектронную стимуляцию блуждающего нерва.Ученые исходили из той роли, которую играет иммунная система и ее центральный орган, селезенка, в возникновении и развитии высокого кровяного давления. В селезенке активируются специфические иммунные клетки, Т-лимфоциты, которые затем попадают в кровь, мигрируя в органы, пораженные гипертонией. Исследователи назвали их "органы-мишени".Как показали наблюдения, ранее проведенные авторами, процесс активации Т-лимфоцитов — это результат взаимодействия между парасимпатической и симпатической нервными системами на уровне чревного блуждающего нерва и селезеночного нерва.Биоэлектронная стимуляция блуждающего нерва может влиять через селезенку на активность специфических иммунных клеток, участвующих в гипертоническом поражении органа-мишени. Другими словами, биоэлектронное вмешательство способно модулировать активацию лимфоцитов в селезенке."Это первый шаг, показывающий нам возможность вмешиваться электронными средствами, без лекарств, в некоторые фундаментальные механизмы гипертонии, — приводятся в пресс-релизе IRCCS Neuromed слова первого автора статьи Лоренцо Карневале (Lorenzo Carnevale). — В ближайшем будущем мы постараемся определить конкретные методы биоэлектронной стимуляции, способные терапевтически влиять на активность иммунной системы в селезенке".Ранее авторы обнаружили, что ангиотензин II (AngII) — гормон, участвующий в контроле артериального давления, — способен усиливать нервные импульсы, которые через чревные ветви блуждающего нерва стимулируют активацию Т-лимфоцитов в селезенке.В данном исследовании они получить тот же эффект, подавая на эту ветвь блуждающего нерва электрические импульсы определенной частоты и амплитуды."Артериальная гипертензия — это огромная проблема общественного здравоохранения, от которой страдают около миллиарда человек в мире, — отмечает еще один автор исследования, профессор медицинского факультета Джузеппе Лембо (Giuseppe Lembo), заведующий кафедрой ангиокардионеврологии и трансляционной медицины Римского университета Сапиенца. — Результаты показывают нам возможность разработки совершенно новых, немедикаментозных методов лечения гипертонии, которые помогут большому количеству людей".Авторы признают, что для поиска путей клинического применения нового метода потребуются дальнейшие исследования.
https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html
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биология, физика, здоровье, италия, гипертония

Предложен новый метод борьбы с гипертонией

18:41 15.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Итальянские ученые предложили лечить гипертонию с помощью электрических импульсов, прикладываемых к определенным частям блуждающего нерва. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.
Артериальная гипертензия, или гипертония — синдром повышенного артериального давления — проблема, от которой страдает огромное количество людей. Несмотря на наличие множества препаратов против гипертонии, с их помощью не часто удается поддерживать оптимальный уровня давления. В связи с этим ученые постоянно ищут новые немедикаментозные методы лечения этого заболевания.
Исследователи из Научно-исследовательского института госпитализации и лечения IRCCS Neuromed в Италии провели эксперимент на животных, в котором показали, что для уменьшения осложнений, вызванных артериальной гипертензией, можно использовать биоэлектронную стимуляцию блуждающего нерва.
Ученые исходили из той роли, которую играет иммунная система и ее центральный орган, селезенка, в возникновении и развитии высокого кровяного давления. В селезенке активируются специфические иммунные клетки, Т-лимфоциты, которые затем попадают в кровь, мигрируя в органы, пораженные гипертонией. Исследователи назвали их "органы-мишени".
Как показали наблюдения, ранее проведенные авторами, процесс активации Т-лимфоцитов — это результат взаимодействия между парасимпатической и симпатической нервными системами на уровне чревного блуждающего нерва и селезеночного нерва.
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Биоэлектронная стимуляция блуждающего нерва может влиять через селезенку на активность специфических иммунных клеток, участвующих в гипертоническом поражении органа-мишени. Другими словами, биоэлектронное вмешательство способно модулировать активацию лимфоцитов в селезенке.
"Это первый шаг, показывающий нам возможность вмешиваться электронными средствами, без лекарств, в некоторые фундаментальные механизмы гипертонии, — приводятся в пресс-релизе IRCCS Neuromed слова первого автора статьи Лоренцо Карневале (Lorenzo Carnevale). — В ближайшем будущем мы постараемся определить конкретные методы биоэлектронной стимуляции, способные терапевтически влиять на активность иммунной системы в селезенке".
Ранее авторы обнаружили, что ангиотензин II (AngII) — гормон, участвующий в контроле артериального давления, — способен усиливать нервные импульсы, которые через чревные ветви блуждающего нерва стимулируют активацию Т-лимфоцитов в селезенке.
В данном исследовании они получить тот же эффект, подавая на эту ветвь блуждающего нерва электрические импульсы определенной частоты и амплитуды.
"Артериальная гипертензия — это огромная проблема общественного здравоохранения, от которой страдают около миллиарда человек в мире, — отмечает еще один автор исследования, профессор медицинского факультета Джузеппе Лембо (Giuseppe Lembo), заведующий кафедрой ангиокардионеврологии и трансляционной медицины Римского университета Сапиенца. — Результаты показывают нам возможность разработки совершенно новых, немедикаментозных методов лечения гипертонии, которые помогут большому количеству людей".
Авторы признают, что для поиска путей клинического применения нового метода потребуются дальнейшие исследования.
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