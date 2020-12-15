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Меркель назвала сроки возвращения Германии к нормальной жизни
Меркель назвала сроки возвращения Германии к нормальной жизни
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:47
2020-12-15T12:47
распространение нового коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года.Осенний семестр в 2021 году, как планируется, начнется 1 октября.Ранее глава минздрава ФРГ выступил с прогнозом, что к концу лета в стране от коронавируса будут привиты 60% граждан. Эпидемиологи считают порог в 60-70% необходимым для остановки неконтролируемого распространения коронавируса среди населения.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире

Меркель назвала сроки возвращения Германии к нормальной жизни

12:47 15.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года.

"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной", - заявила Меркель на виртуальной встрече со студентами.

Осенний семестр в 2021 году, как планируется, начнется 1 октября.
Ранее глава минздрава ФРГ выступил с прогнозом, что к концу лета в стране от коронавируса будут привиты 60% граждан. Эпидемиологи считают порог в 60-70% необходимым для остановки неконтролируемого распространения коронавируса среди населения.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАнгела МеркельГерманияВ мире
 
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