https://ria.ru/20201215/germaniya-1589305742.html

Меркель назвала сроки возвращения Германии к нормальной жизни

Меркель назвала сроки возвращения Германии к нормальной жизни

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:47

2020-12-15T12:47

2020-12-15T12:47

распространение нового коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года.Осенний семестр в 2021 году, как планируется, начнется 1 октября.Ранее глава минздрава ФРГ выступил с прогнозом, что к концу лета в стране от коронавируса будут привиты 60% граждан. Эпидемиологи считают порог в 60-70% необходимым для остановки неконтролируемого распространения коронавируса среди населения.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/germaniya-1589103640.html

германия

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институт роберта коха, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире