Конференция "Генная терапия: настоящее и будущее"
18 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет Всероссийская мультимедийная конференция "Генная терапия: настоящее и будущее".
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В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы ранней диагностики наследственных заболеваний, формирования и интерпретации генетических исследований, новейшие терапевтические решения и перспективы развития генной терапии в РФ.
В качестве экспертов приглашены ведущие специалисты в области генетики, молекулярной биологии, неврологии, генетической эпидемиологии и др.
Бесплатная трансляция будет доступна на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы ранней диагностики наследственных заболеваний, формирования и интерпретации генетических исследований, новейшие терапевтические решения и перспективы развития генной терапии в РФ.
В качестве экспертов приглашены ведущие специалисты в области генетики, молекулярной биологии, неврологии, генетической эпидемиологии и др.
Бесплатная трансляция будет доступна на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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