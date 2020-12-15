https://ria.ru/20201215/geny-1589359306.html

Конференция "Генная терапия: настоящее и будущее"

Конференция "Генная терапия: настоящее и будущее"

18 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет Всероссийская мультимедийная конференция "Генная терапия: настоящее и будущее".

2020-12-15T16:36

2020-12-15T16:36

2020-12-15T16:36

анонсы

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы ранней диагностики наследственных заболеваний, формирования и интерпретации генетических исследований, новейшие терапевтические решения и перспективы развития генной терапии в РФ.В качестве экспертов приглашены ведущие специалисты в области генетики, молекулярной биологии, неврологии, генетической эпидемиологии и др.Бесплатная трансляция будет доступна на сайте. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы