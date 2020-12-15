https://ria.ru/20201215/gazoprovod-1589373418.html

Азербайджан и Турция построят газопровод в Нахичевани

Азербайджан и Турция построят газопровод в Нахичевани

Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали в Анкаре меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:38

2020-12-15T17:38

2020-12-15T17:38

нахичевань

турция

азербайджан

в мире

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали в Анкаре меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане.По его словам, поставки газа по газопроводу планируются в объеме 500 миллионов кубометров в год, пропускная способность газопровода - полтора миллиона кубометров в день."Благодаря этому газопроводу, который будет построен в ближайшее время, жители Нахичевани больше не будут иметь проблем с газом, а Турция будет иметь еще больше связей с братским Азербайджаном", - добавил турецкий министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/karabakh-1587301475.html

нахичевань

турция

азербайджан

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нахичевань, турция, азербайджан, в мире