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Азербайджан и Турция построят газопровод в Нахичевани
Азербайджан и Турция построят газопровод в Нахичевани
Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали в Анкаре меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:38
2020-12-15T17:38
нахичевань
турция
азербайджан
в мире
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали в Анкаре меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане.По его словам, поставки газа по газопроводу планируются в объеме 500 миллионов кубометров в год, пропускная способность газопровода - полтора миллиона кубометров в день."Благодаря этому газопроводу, который будет построен в ближайшее время, жители Нахичевани больше не будут иметь проблем с газом, а Турция будет иметь еще больше связей с братским Азербайджаном", - добавил турецкий министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/karabakh-1587301475.html
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нахичевань, турция, азербайджан, в мире

Азербайджан и Турция построят газопровод в Нахичевани

17:38 15.12.2020
 
© Фото : TurkStreamТрубы для строительства "Турецкого потока"
Трубы для строительства Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : TurkStream
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали в Анкаре меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане.
"Газопровод Турция - Нахичевань будет построен в продолжение газопровода, ведущего в город Ыгдыр, который является точкой выхода распределительной ветки газопровода TANAP. Начало он будет брать в Ыгдыре и заканчиваться в Садараке, турецкая часть составит 85 километров", - сказал Дёнмез на церемонии подписания документа.
По его словам, поставки газа по газопроводу планируются в объеме 500 миллионов кубометров в год, пропускная способность газопровода - полтора миллиона кубометров в день.
"Благодаря этому газопроводу, который будет построен в ближайшее время, жители Нахичевани больше не будут иметь проблем с газом, а Турция будет иметь еще больше связей с братским Азербайджаном", - добавил турецкий министр.
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