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Вучич объяснил, почему Сербия выбирает российский газ
Вучич объяснил, почему Сербия выбирает российский газ
Сербия выбирает российский газ, потому что он более дешевый, заявил в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:20
2020-12-15T20:20
россия
александр вучич
сергей лавров
сербия
азербайджан
в мире
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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сербия выбирает российский газ, потому что он более дешевый, заявил в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию президент страны Александр Вучич.Лавров находится во вторник с рабочим визитом в Белграде, где провел переговоры с главой государства."Российский газ самый выгодный и самый дешевый. Каждый раз, когда американцы спрашивают, почему не возьмете какой-нибудь другой газ, мы говорим – хотим, не проблема. Я три раза ездил к (президенту Азербайджана Ильхаму) Алиеву на разговоры, говорил, дайте нам дешевле, мы не хотим дорогой газ", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции."Тогда нам сказано, через газопроводы TAP и TANAP нет достаточного количества газа для Сербии. Каждый раз, когда мы спрашивали, где есть более дешевый газ, мы не могли его получить", - подчеркнул президент Сербии.
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россия, александр вучич, сергей лавров, сербия, азербайджан, в мире

Вучич объяснил, почему Сербия выбирает российский газ

20:20 15.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сербия выбирает российский газ, потому что он более дешевый, заявил в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию президент страны Александр Вучич.
Лавров находится во вторник с рабочим визитом в Белграде, где провел переговоры с главой государства.
"Российский газ самый выгодный и самый дешевый. Каждый раз, когда американцы спрашивают, почему не возьмете какой-нибудь другой газ, мы говорим – хотим, не проблема. Я три раза ездил к (президенту Азербайджана Ильхаму) Алиеву на разговоры, говорил, дайте нам дешевле, мы не хотим дорогой газ", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.
"Тогда нам сказано, через газопроводы TAP и TANAP нет достаточного количества газа для Сербии. Каждый раз, когда мы спрашивали, где есть более дешевый газ, мы не могли его получить", - подчеркнул президент Сербии.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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РоссияАлександр ВучичСергей ЛавровСербияАзербайджанВ мире
 
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