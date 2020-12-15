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Вучич объяснил, почему Сербия выбирает российский газ
Вучич объяснил, почему Сербия выбирает российский газ
Сербия выбирает российский газ, потому что он более дешевый, заявил в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:20
2020-12-15T20:20
2020-12-15T20:20
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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сербия выбирает российский газ, потому что он более дешевый, заявил в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию президент страны Александр Вучич.Лавров находится во вторник с рабочим визитом в Белграде, где провел переговоры с главой государства."Российский газ самый выгодный и самый дешевый. Каждый раз, когда американцы спрашивают, почему не возьмете какой-нибудь другой газ, мы говорим – хотим, не проблема. Я три раза ездил к (президенту Азербайджана Ильхаму) Алиеву на разговоры, говорил, дайте нам дешевле, мы не хотим дорогой газ", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции."Тогда нам сказано, через газопроводы TAP и TANAP нет достаточного количества газа для Сербии. Каждый раз, когда мы спрашивали, где есть более дешевый газ, мы не могли его получить", - подчеркнул президент Сербии.
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россия, александр вучич, сергей лавров, сербия, азербайджан, в мире