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Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель "Современника". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:36

2020-12-15T15:36

2020-12-15T15:36

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ленком

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель "Современника".Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни."После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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