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Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище
Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель "Современника". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:36
2020-12-15T15:36
культура
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель "Современника".Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни."После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умер валентин гафт, валентин гафт, театр имени моссовета, ленком, москва

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище

15:36 15.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковАртист Валентин Гафт
Артист Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель "Современника".
Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
"После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.
Прощание с Валентином Гафтом
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

Вдова В.Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Прощание с актером длилось до полудня.

Актер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
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Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

Актриса Лия Ахеджакова и актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Валентин ГафтВалентин ГафтТеатр имени МоссоветаЛенкомМосква
 
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