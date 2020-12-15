https://ria.ru/20201215/gaft-1589295408.html

Гармаш заявил, что Гафт был невероятно парадоксален

Гармаш заявил, что Гафт был невероятно парадоксален

Актер Валентин Гафт был невероятно парадоксален, эта черта была скрыта от зрителей, ее можно было узнать только при близком общении, рассказал актер Сергей... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:11

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2020-12-15T14:31

культура

валентин гафт

гараж

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театр имени моссовета

ленком

сергей юрский

сергей гармаш

москва

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Актер Валентин Гафт был невероятно парадоксален, эта черта была скрыта от зрителей, ее можно было узнать только при близком общении, рассказал актер Сергей Гармаш на церемонии прощания.Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом проходит во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/gaft--1589271030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин гафт, гараж, рсфср, театр имени моссовета, ленком, сергей юрский, сергей гармаш, москва