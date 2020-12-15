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https://ria.ru/20201215/gaft-1589295408.html
Гармаш заявил, что Гафт был невероятно парадоксален
Гармаш заявил, что Гафт был невероятно парадоксален
Актер Валентин Гафт был невероятно парадоксален, эта черта была скрыта от зрителей, ее можно было узнать только при близком общении, рассказал актер Сергей... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:11
2020-12-15T14:31
культура
валентин гафт
гараж
рсфср
театр имени моссовета
ленком
сергей юрский
сергей гармаш
москва
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Актер Валентин Гафт был невероятно парадоксален, эта черта была скрыта от зрителей, ее можно было узнать только при близком общении, рассказал актер Сергей Гармаш на церемонии прощания.Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом проходит во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.
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валентин гафт, гараж, рсфср, театр имени моссовета, ленком, сергей юрский, сергей гармаш, москва

Гармаш заявил, что Гафт был невероятно парадоксален

12:11 15.12.2020 (обновлено: 14:31 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефилоАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефило
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Актер Валентин Гафт был невероятно парадоксален, эта черта была скрыта от зрителей, ее можно было узнать только при близком общении, рассказал актер Сергей Гармаш на церемонии прощания.
Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом проходит во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека.
Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом после церемонии прощания в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 10:43
В Москве прощаются с Валентином Гафтом
"Я познакомился с ним, когда пришел в театр, закончив школу-студию МХАТ. Мне посчастливилось, что очень долгое время мы находились в одной гримерной. Для огромного количества любящих зрителей, почитателей этого великого артиста все-таки какая-то его часть была скрыта, потому что очень многие его качества, черты – это можно было узнать только при очень близком общении. Он был невероятно парадоксален, он мог начать обсуждение какой-то пьесы с похвалы и мог закончить тем, что ее брать ни в коем случае нельзя. И из вот этого парадокса он был весь", - сказал Гармаш.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.
Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.
Прощание с Валентином Гафтом
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

Вдова В.Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Прощание с актером длилось до полудня.

Актер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

Актриса Лия Ахеджакова и актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
КультураВалентин ГафтГаражРСФСРТеатр имени МоссоветаЛенкомСергей ЮрскийСергей ГармашМосква
 
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