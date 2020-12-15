Гармаш заявил, что Гафт был невероятно парадоксален
Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.
Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.
Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.
Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.
Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.
Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.
Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.
Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.
Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.
Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.
Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.
Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.
Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.
Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.
Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.
Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.
Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.
Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.
Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.
Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.