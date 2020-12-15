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Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция
Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция
В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:18
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культура
валентин гафт
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театр имени моссовета
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москва
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В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций. Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.Актер умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Церемония прощания с Валентином Гафтом
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видео, валентин гафт, рсфср, театр имени моссовета, ленком, москва, общество
Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция
В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.
2020-12-15T10:18
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Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция

10:18 15.12.2020 (обновлено: 10:48 15.12.2020)
 
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В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.
Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций. Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.
Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.
Актер умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
 
КультураВалентин ГафтРСФСРТеатр имени МоссоветаЛенкомМоскваОбщество
 
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