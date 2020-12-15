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Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция
Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция
В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:18
2020-12-15T10:18
2020-12-15T10:48
культура
валентин гафт
рсфср
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общество
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В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций. Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.Актер умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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LIVE: Церемония прощания с Валентином Гафтом
LIVE: Церемония прощания с Валентином Гафтом
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РИА Новости
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