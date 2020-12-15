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Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция

Прощание с Валентином Гафтом. Прямая трансляция

В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. РИА Новости, 15.12.2020

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культура

валентин гафт

рсфср

театр имени моссовета

ленком

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В московском театре "Современник" прощаются с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций. Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.Актер умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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