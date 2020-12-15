https://ria.ru/20201215/gaft-1589260237.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера Валентина Гафта, отметив, что он обладал особым творческим почерком,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:48

2020-12-15T09:48

2020-12-15T10:04

культура

умер валентин гафт

валентин гафт

гараж

рсфср

театр имени моссовета

михаил мишустин

ленком

сергей юрский

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера Валентина Гафта, отметив, что он обладал особым творческим почерком, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Гафт скончался 12 декабря в своем подмосковном доме на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Источник, знакомый с ситуацией, сказал агентству, что актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Сергея Юрского и Алексея Булдакова. Прощание с народным артистом РСФСР пройдет во вторник в московском театре "Современник".Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

https://ria.ru/20201212/ravvin-1588949729.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, валентин гафт, гараж, рсфср, театр имени моссовета, михаил мишустин, ленком, сергей юрский