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Испанский суд прекратил дело против Михаила Фридмана
Испанский суд прекратил дело против Михаила Фридмана
Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу о банкротстве испанской компании Zed... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:58
2020-12-15T20:28
михаил фридман
испания
в мире
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МАДРИД, 15 дек – РИА Новости. Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), сообщили РИА Новости представители его защиты и следует из судебного решения.Дело расследовал прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда. Он считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide", которой руководил Хавьер Перес-Долсет. В октябре прошлого года Фридман давал показания в Национальном суде в качестве обвиняемого. Все выдвинутые против него обвинения он опроверг и заявил, что при составлении иска были использованы фальшивые документы, предоставленные Долсетом."Судья приостановил производство по делу Фридмана, поскольку не нашел доказательств его вины", - сообщили РИА Новости представители защиты Фридмана.Судебное следствие не смогло доказать "прямое или косвенное участие Михаила Фридмана в вопросах, связанных с Группой Zed", говорится в решении судьи Мануэля Гарсии Кастельона, которое есть в распоряжении РИА Новости.Судья посчитал, что продолжение дела в отношении Фридмана противоречит принципу презумпции невиновности и что "нет достаточных оснований для обвинения этого подследственного как автора, соучастника или пособника".Решение суда может быть обжаловано стороной обвинения. Однако, по мнению защиты, шансов на его пересмотр мало. "Решение очень твердое, оно хорошо аргументировано и очень положительное для Михаила Фридмана. И крайне неблагоприятно для Переса-Долсета, в отношении которого открыто много дел в связи с плохим управлением Zed. Долсет изобрел теорию против Фридмана и выдвинул против него обвинения, чтобы это дело остановило процессы в отношении самого Переса-Долсета", - пояснил РИА Новости представитель Фридмана.Собеседник агентства также предположил, что вскоре будет вынесено решение по второму делу в отношении Фридмана, который рассматривает Национальный суд Испании – в связи с покупкой продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить компанию по более низкой цене.
https://ria.ru/20201212/vinnik-1588880499.html
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михаил фридман, испания, в мире

Испанский суд прекратил дело против Михаила Фридмана

18:58 15.12.2020 (обновлено: 20:28 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МАДРИД, 15 дек – РИА Новости. Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), сообщили РИА Новости представители его защиты и следует из судебного решения.
Дело расследовал прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда. Он считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide", которой руководил Хавьер Перес-Долсет. В октябре прошлого года Фридман давал показания в Национальном суде в качестве обвиняемого. Все выдвинутые против него обвинения он опроверг и заявил, что при составлении иска были использованы фальшивые документы, предоставленные Долсетом.
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"Судья приостановил производство по делу Фридмана, поскольку не нашел доказательств его вины", - сообщили РИА Новости представители защиты Фридмана.
Судебное следствие не смогло доказать "прямое или косвенное участие Михаила Фридмана в вопросах, связанных с Группой Zed", говорится в решении судьи Мануэля Гарсии Кастельона, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Судья посчитал, что продолжение дела в отношении Фридмана противоречит принципу презумпции невиновности и что "нет достаточных оснований для обвинения этого подследственного как автора, соучастника или пособника".
Решение суда может быть обжаловано стороной обвинения. Однако, по мнению защиты, шансов на его пересмотр мало. "Решение очень твердое, оно хорошо аргументировано и очень положительное для Михаила Фридмана. И крайне неблагоприятно для Переса-Долсета, в отношении которого открыто много дел в связи с плохим управлением Zed. Долсет изобрел теорию против Фридмана и выдвинул против него обвинения, чтобы это дело остановило процессы в отношении самого Переса-Долсета", - пояснил РИА Новости представитель Фридмана.
Собеседник агентства также предположил, что вскоре будет вынесено решение по второму делу в отношении Фридмана, который рассматривает Национальный суд Испании – в связи с покупкой продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить компанию по более низкой цене.
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