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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201215/forum-1589378811.html
Китайско-российский форум новых медиа 2020 пройдет онлайн 18 декабря
Китайско-российский форум новых медиа 2020 пройдет онлайн 18 декабря
Китайско-российский онлайн-форум новых медиа 2020 состоится 18 декабря. Его главной темой станет "Роль Интернет-СМИ в контексте пандемии COVID-19". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:23
2020-12-15T18:23
россия
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский онлайн-форум новых медиа 2020 состоится 18 декабря. Его главной темой станет "Роль Интернет-СМИ в контексте пандемии COVID-19". В видеоконференции примут участие правительственные чиновники, учёные и эксперты, представители ведущих СМИ и Интернет-компаний двух стран. Участники форума обсудят широкий спектр вопросов, касающихся структуры и формирования общественного мнения международного сообщества, технические инновации в области медиа-технологий, китайско-российское сотрудничество новых медиа в контексте эпидемии и др.Мероприятие организовано China Daily и Китайским фондом развития Интернета под эгидой Государственной канцелярии по делам Интернет-информации КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Китайско-российский форум новых медиа успешно прошёл уже в трёх сессиях. Предыдущие две сессии состоялись в рамках "Годов обменов между российскими и китайскими СМИ" в 2016 и 2017 гг. в китайском городе Гуанчжоу и российском Ростове-на-Дону соответственно. 3-й Китайско-российский форум новых медиа прошёл в 2019 году в городе Уси провинции Цзянсу (Восточный Китай).В этом году в условиях продолжающегося распространения глобальной эпидемии коронавируса форум призван способствовать дальнейшему укреплению диалога, достижению консенсуса и всесторонней помощи взаимодействию новых медиа и Интернет-компаний Китая и России в совместной разработке контента, технических обменах и другом сотрудничестве во многих областях в постэпидемическую эпоху. Мероприятие должно придать двусторонним отношениям новую позитивную медиа-энергию и вывести их на более высокий уровень.
https://ria.ru/20201214/observatoriya-1589143224.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, китай

Китайско-российский форум новых медиа 2020 пройдет онлайн 18 декабря

18:23 15.12.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский онлайн-форум новых медиа 2020 состоится 18 декабря. Его главной темой станет "Роль Интернет-СМИ в контексте пандемии COVID-19".
В видеоконференции примут участие правительственные чиновники, учёные и эксперты, представители ведущих СМИ и Интернет-компаний двух стран. Участники форума обсудят широкий спектр вопросов, касающихся структуры и формирования общественного мнения международного сообщества, технические инновации в области медиа-технологий, китайско-российское сотрудничество новых медиа в контексте эпидемии и др.
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Мероприятие организовано China Daily и Китайским фондом развития Интернета под эгидой Государственной канцелярии по делам Интернет-информации КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Китайско-российский форум новых медиа успешно прошёл уже в трёх сессиях. Предыдущие две сессии состоялись в рамках "Годов обменов между российскими и китайскими СМИ" в 2016 и 2017 гг. в китайском городе Гуанчжоу и российском Ростове-на-Дону соответственно. 3-й Китайско-российский форум новых медиа прошёл в 2019 году в городе Уси провинции Цзянсу (Восточный Китай).
В этом году в условиях продолжающегося распространения глобальной эпидемии коронавируса форум призван способствовать дальнейшему укреплению диалога, достижению консенсуса и всесторонней помощи взаимодействию новых медиа и Интернет-компаний Китая и России в совместной разработке контента, технических обменах и другом сотрудничестве во многих областях в постэпидемическую эпоху. Мероприятие должно придать двусторонним отношениям новую позитивную медиа-энергию и вывести их на более высокий уровень.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
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