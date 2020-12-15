https://ria.ru/20201215/forum-1589378811.html

Китайско-российский форум новых медиа 2020 пройдет онлайн 18 декабря

Китайско-российский форум новых медиа 2020 пройдет онлайн 18 декабря

Китайско-российский онлайн-форум новых медиа 2020 состоится 18 декабря. Его главной темой станет "Роль Интернет-СМИ в контексте пандемии COVID-19". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:23

2020-12-15T18:23

2020-12-15T18:23

россия

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский онлайн-форум новых медиа 2020 состоится 18 декабря. Его главной темой станет "Роль Интернет-СМИ в контексте пандемии COVID-19". В видеоконференции примут участие правительственные чиновники, учёные и эксперты, представители ведущих СМИ и Интернет-компаний двух стран. Участники форума обсудят широкий спектр вопросов, касающихся структуры и формирования общественного мнения международного сообщества, технические инновации в области медиа-технологий, китайско-российское сотрудничество новых медиа в контексте эпидемии и др.Мероприятие организовано China Daily и Китайским фондом развития Интернета под эгидой Государственной канцелярии по делам Интернет-информации КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Китайско-российский форум новых медиа успешно прошёл уже в трёх сессиях. Предыдущие две сессии состоялись в рамках "Годов обменов между российскими и китайскими СМИ" в 2016 и 2017 гг. в китайском городе Гуанчжоу и российском Ростове-на-Дону соответственно. 3-й Китайско-российский форум новых медиа прошёл в 2019 году в городе Уси провинции Цзянсу (Восточный Китай).В этом году в условиях продолжающегося распространения глобальной эпидемии коронавируса форум призван способствовать дальнейшему укреплению диалога, достижению консенсуса и всесторонней помощи взаимодействию новых медиа и Интернет-компаний Китая и России в совместной разработке контента, технических обменах и другом сотрудничестве во многих областях в постэпидемическую эпоху. Мероприятие должно придать двусторонним отношениям новую позитивную медиа-энергию и вывести их на более высокий уровень.

https://ria.ru/20201214/observatoriya-1589143224.html

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