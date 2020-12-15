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Онлайн-конференция о фильме "Про Лёлю и Миньку" режиссера Анны Чернаковой

Онлайн-конференция о фильме "Про Лёлю и Миньку" режиссера Анны Чернаковой

16 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии выхода фильма "Про Лёлю и Миньку" режиссера Анны Чернаковой.

2020-12-15T09:59

2020-12-15T09:59

2020-12-15T09:59

анонсы

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Задать вопросУчастники:- автор сценария Александр АДАБАШЬЯН;- режиссер Анна ЧЕРНАКОВА;- актеры Елисей МЫСИН, Женя ЩЕРБИНИНА, Татьяна РЫБИНЕЦ, Вера ЗОЩЕНКО.Семейный фильм "Про Лёлю и Миньку", созданный по книге детских рассказов Михаила Зощенко при поддержке Министерства культуры РФ, выходит в широкий прокат 17 декабря. Главному герою Миньке, который едет навестить сестру Лёлю в город, где они выросли, предстоит оживить в памяти маленькие веселые истории. Каждая из них – элемент большого калейдоскопа под названием "детство". Повзрослевшим Лёле и Миньке, которые в детстве не очень ладили, предстоит вспомнить себя маленьких, заново подружиться, а заодно выбраться из крайне неприятной переделки.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы