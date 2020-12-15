Онлайн-конференция о фильме "Про Лёлю и Миньку" режиссера Анны Чернаковой
16 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии выхода фильма "Про Лёлю и Миньку" режиссера Анны Чернаковой.
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Участники:
- автор сценария Александр АДАБАШЬЯН;
- режиссер Анна ЧЕРНАКОВА;
- актеры Елисей МЫСИН, Женя ЩЕРБИНИНА, Татьяна РЫБИНЕЦ, Вера ЗОЩЕНКО.
Семейный фильм "Про Лёлю и Миньку", созданный по книге детских рассказов Михаила Зощенко при поддержке Министерства культуры РФ, выходит в широкий прокат 17 декабря. Главному герою Миньке, который едет навестить сестру Лёлю в город, где они выросли, предстоит оживить в памяти маленькие веселые истории. Каждая из них – элемент большого калейдоскопа под названием "детство". Повзрослевшим Лёле и Миньке, которые в детстве не очень ладили, предстоит вспомнить себя маленьких, заново подружиться, а заодно выбраться из крайне неприятной переделки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор сценария Александр АДАБАШЬЯН;
- режиссер Анна ЧЕРНАКОВА;
- актеры Елисей МЫСИН, Женя ЩЕРБИНИНА, Татьяна РЫБИНЕЦ, Вера ЗОЩЕНКО.
Семейный фильм "Про Лёлю и Миньку", созданный по книге детских рассказов Михаила Зощенко при поддержке Министерства культуры РФ, выходит в широкий прокат 17 декабря. Главному герою Миньке, который едет навестить сестру Лёлю в город, где они выросли, предстоит оживить в памяти маленькие веселые истории. Каждая из них – элемент большого калейдоскопа под названием "детство". Повзрослевшим Лёле и Миньке, которые в детстве не очень ладили, предстоит вспомнить себя маленьких, заново подружиться, а заодно выбраться из крайне неприятной переделки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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