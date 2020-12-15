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В Госдуме назвали три фактора, ударивших по экономике России в 2020 году
В Госдуме назвали три фактора, ударивших по экономике России в 2020 году
Пандемия коронавируса, цены на углеводороды и санкции неблагоприятно отразились на российской экономике в этом году, рассказал в эфире "Говорит Москва"... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:16
2020-12-15T15:16
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
цены на нефть
госдума рф
саудовская аравия
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пандемия коронавируса, цены на углеводороды и санкции неблагоприятно отразились на российской экономике в этом году, рассказал в эфире "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.Он отметил, что Россия оказалась в особом положении, так как с нее не сняли санкции, введенные еще в 2014 году. Также в этом году страна встретилась с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, в этом году Саудовская Аравия выступила инициатором "турбулентности цен" на углеводороды.Однако, Жигарев нашел и положительные моменты."Мы преодолели все отрицательные прогнозы, которые давали по экономике, по числу безработных, по кризису в малом и среднем предпринимательстве, а также по бюджету", — заявил депутат.Он также подчеркнул, что у страны была финансовая стабилизационная подушка, а также меры поддержи, принятые президентом, правительством и Госдумой.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, цены на нефть, госдума рф, саудовская аравия, экономика

В Госдуме назвали три фактора, ударивших по экономике России в 2020 году

15:16 15.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пандемия коронавируса, цены на углеводороды и санкции неблагоприятно отразились на российской экономике в этом году, рассказал в эфире "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
Он отметил, что Россия оказалась в особом положении, так как с нее не сняли санкции, введенные еще в 2014 году. Также в этом году страна встретилась с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, в этом году Саудовская Аравия выступила инициатором "турбулентности цен" на углеводороды.
Однако, Жигарев нашел и положительные моменты.
"Мы преодолели все отрицательные прогнозы, которые давали по экономике, по числу безработных, по кризису в малом и среднем предпринимательстве, а также по бюджету", — заявил депутат.
Он также подчеркнул, что у страны была финансовая стабилизационная подушка, а также меры поддержи, принятые президентом, правительством и Госдумой.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЦены на нефтьГосдума РФСаудовская АравияЭкономика
 
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