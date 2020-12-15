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ФМБА назвало факторы, увеличивающие риск смерти при COVID-19

ФМБА назвало факторы, увеличивающие риск смерти при COVID-19

Индекс массы тела выше 30, мужской пол, повышенный уровень глюкозы являются факторами, повышающими вероятность летального исхода при COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:18

2020-12-15T20:18

2020-12-15T20:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Индекс массы тела выше 30, мужской пол, повышенный уровень глюкозы являются факторами, повышающими вероятность летального исхода при COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Специалисты ФМБА создали математическую модель, способную предсказывать тяжесть и клиническое течение COVID-19, на основе определенных показателей, в том числе по скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений, уточнили в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)