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ФМБА назвало факторы, увеличивающие риск смерти при COVID-19
ФМБА назвало факторы, увеличивающие риск смерти при COVID-19
Индекс массы тела выше 30, мужской пол, повышенный уровень глюкозы являются факторами, повышающими вероятность летального исхода при COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:18
2020-12-15T20:18
2020-12-15T20:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Индекс массы тела выше 30, мужской пол, повышенный уровень глюкозы являются факторами, повышающими вероятность летального исхода при COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Специалисты ФМБА создали математическую модель, способную предсказывать тяжесть и клиническое течение COVID-19, на основе определенных показателей, в том числе по скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений, уточнили в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)