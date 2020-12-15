Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/face-1589373107.html
Тетя рэпера Face стала зампредседателя общественной палаты Башкирии
Тетя рэпера Face стала зампредседателя общественной палаты Башкирии
Тетя популярного российского рэпера Face стала заместителем председателя общественной палаты Башкирии, возглавил ОП председатель совета директоров футбольного... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:37
2020-12-15T17:37
ростислав мурзагулов
россия
республика башкортостан
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589372040_0:187:1200:862_1920x0_80_0_0_2f31428aaa3985cd727198be5b0c84e6.jpg
УФА, 15 дек - РИА Новости. Тетя популярного российского рэпера Face стала заместителем председателя общественной палаты Башкирии, возглавил ОП председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной палаты.В сообщении пресс-службы говорится, что во вторник прошло первое заседание палаты, на котором избрали председателя ОП и его заместителей на срок до 15 декабря 2023 года.Среди них есть генеральный директор культурно-досугового центра ООО "Сеньор", волонтер фонда по связям с общественными организациями и государственными структурами некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Изгелек" Кристина Недорезова.Face (настоящее имя - Иван Дремин) родился в Уфе. Стал известен в 2015 году, когда выпустил первый альбом "Проклятая печать".
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/1577786156.html
россия
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589372040_0:74:1200:974_1920x0_80_0_0_ec03af20f76cee2d5c38b0c1ce7e4d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростислав мурзагулов, россия, республика башкортостан, уфа

Тетя рэпера Face стала зампредседателя общественной палаты Башкирии

17:37 15.12.2020
 
© Фото : Кристина Недорезова-Дрёмина /ВконтактеЗаместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина
Заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Кристина Недорезова-Дрёмина /Вконтакте
Читать ria.ru в
УФА, 15 дек - РИА Новости. Тетя популярного российского рэпера Face стала заместителем председателя общественной палаты Башкирии, возглавил ОП председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной палаты.
В сообщении пресс-службы говорится, что во вторник прошло первое заседание палаты, на котором избрали председателя ОП и его заместителей на срок до 15 декабря 2023 года.
Среди них есть генеральный директор культурно-досугового центра ООО "Сеньор", волонтер фонда по связям с общественными организациями и государственными структурами некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Изгелек" Кристина Недорезова.

"Подтверждаем, что она тетя рэпера Face", - сказали РИА Новости в пресс-службе общественной палаты.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
25 сентября, 17:55На грани
По крайней Мэри. Племянница Трампа не захотела работать на дядюПонятно, когда Дональду Трампу его длинные руки припоминают его бывшие – сплошь модели и актрисы. Для них это еще и повод доказать, что они до сих пор чего-то стоят. Но Мэри Трамп – психолог. А вот тоже захотела об этом поговорить.
Face (настоящее имя - Иван Дремин) родился в Уфе. Стал известен в 2015 году, когда выпустил первый альбом "Проклятая печать".
 
Ростислав МурзагуловРоссияРеспублика БашкортостанУфа
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния