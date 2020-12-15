Тетя рэпера Face стала зампредседателя общественной палаты Башкирии
© Фото : Кристина Недорезова-Дрёмина /ВконтактеЗаместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина
УФА, 15 дек - РИА Новости. Тетя популярного российского рэпера Face стала заместителем председателя общественной палаты Башкирии, возглавил ОП председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной палаты.
В сообщении пресс-службы говорится, что во вторник прошло первое заседание палаты, на котором избрали председателя ОП и его заместителей на срок до 15 декабря 2023 года.
Среди них есть генеральный директор культурно-досугового центра ООО "Сеньор", волонтер фонда по связям с общественными организациями и государственными структурами некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Изгелек" Кристина Недорезова.
"Подтверждаем, что она тетя рэпера Face", - сказали РИА Новости в пресс-службе общественной палаты.
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Face (настоящее имя - Иван Дремин) родился в Уфе. Стал известен в 2015 году, когда выпустил первый альбом "Проклятая печать".