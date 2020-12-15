Тетя рэпера Face стала зампредседателя общественной палаты Башкирии

По крайней Мэри. Племянница Трампа не захотела работать на дядю Понятно, когда Дональду Трампу его длинные руки припоминают его бывшие – сплошь модели и актрисы. Для них это еще и повод доказать, что они до сих пор чего-то стоят. Но Мэри Трамп – психолог. А вот тоже захотела об этом поговорить.