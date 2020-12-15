https://ria.ru/20201215/evropeyskiy-1589313111.html
ТРЦ "Европейский" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID
ТРЦ "Европейский" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID
ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:17
2020-12-15T13:17
2020-12-15T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39717/92/397179279_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d62aee415eb713210871e2c887400782.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника объединения административно-технических инспекций столицы Станислав Зинюшин.Зинюшин отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, до 1 миллиона рублей, возможна также приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39717/92/397179279_44:0:2711:2000_1920x0_80_0_0_84ce961d7817b56feb1f4e2f01264e5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника объединения административно-технических инспекций столицы Станислав Зинюшин.
"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торгово-развлекательном центре "Европейский". Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТРЦ "Европейский" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ", - сказал он.
Зинюшин отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, до 1 миллиона рублей, возможна также приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф