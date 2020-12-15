https://ria.ru/20201215/evropeyskiy-1589313111.html

ТРЦ "Европейский" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID

ТРЦ "Европейский" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID

ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:17

2020-12-15T13:17

2020-12-15T13:32

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника объединения административно-технических инспекций столицы Станислав Зинюшин.Зинюшин отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, до 1 миллиона рублей, возможна также приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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