https://ria.ru/20201215/erevan-1589359871.html

В Ереване прошло шествие противников Пашиняна

В Ереване прошло шествие противников Пашиняна

В Ереване прошло шествие оппозиции, участники которого требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:41

2020-12-15T16:41

2020-12-15T19:17

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 дек — РИА Новости. В Ереване прошло шествие оппозиции, участники которого требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Акция стартовала с центрального вокзала в Ереване. Протестующие перекрыли участок проезжей части проспекта Тигран Мец. Организаторы планируют провести новый митинг в четверг.В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

https://ria.ru/20201213/pashinyan-1589040958.html

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никол пашинян, ереван, армения, в мире