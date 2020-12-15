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На Украине новогоднюю елку украсили "оком дьявола"
На Украине новогоднюю елку украсили "оком дьявола"
На праздничную елку в Черкассах повесили украшения, напоминающие амулеты от сглаза. На фото, опубликованное на сайте пресс-службы горсовета, обратило внимание... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:00
2020-12-15T16:00
2020-12-15T16:45
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На праздничную елку в Черкассах повесили украшения, напоминающие амулеты от сглаза. На фото, опубликованное на сайте пресс-службы горсовета, обратило внимание интернет-издание Страна.ua. Метровые амулеты "глаз Фатимы", или, как их еще называют, "око дьявола", развесили со всех сторон 18 метровой елки, установленной на центральной площади города. На сайте пресс-службы горсовета также указано, что одновременно с елкой центр города в этом году планируют украсить различными инсталляциями и новогодними декорациями. В частности, установят световые конструкции "Арка тоннель" и "Пуля с проходом".Ранее в Киеве разгорелся скандал вокруг главной новогодней елки города. Горожане были возмущены тем, что на верхушку елки вместо звезды установили шляпу ведьмы. После споров и обсуждений шляпу было принято убрать.
https://ria.ru/20201204/elki-1587614806.html
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