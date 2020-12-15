https://ria.ru/20201215/elka-1589332463.html

Глава Удмуртии исполнит мечты троих детей на акции "Ёлка желаний"

Глава Удмуртии исполнит мечты троих детей на акции "Ёлка желаний"

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты троих детей, сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:39

2020-12-15T14:39

2020-12-15T14:39

удмуртская республика

сергей смирнов

александр бречалов

можгинский район

ижевск

глазов

общество

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УФА, 15 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты троих детей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, какие пожелания детей исполнит Бречалов: "Семилетний Артемий мечтает о велотренажере, 15-летний Кирилл о разминочном и гоночном костюмах для участия в лыжных соревнованиях, а 12-летняя Элина хочет выступить на одной сцене с государственным симфоническим оркестром".Бречалов призвал чиновников, депутатов и директоров предприятий участвовать в акции. Так, руководитель администрации главы региона Сергей Смирнов исполнит желания 11-летней Райханы из Можгинского района и 15-летнего Александра из Ижевска, которые мечтают о кроссовках, спортивном костюме и планшете. А председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подарит Наталье Игнатьевне 1927 года рождения из Граховского района кварцевый обогреватель."В этом году акция "Ёлка желаний" будет организована в 19 муниципальных образованиях Удмуртии. Их старт запланирован на сессиях районных советов депутатов и городских дум. Уже завтра, 16 декабря, акция запустится в Глазове, Камбарском и Кизнерском районах. Таким образом, благодаря проекту "Ёлка желаний" в канун Нового года исполнится более 600 желаний детей и пожилых людей", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20201209/udmurtiya-1588506435.html

можгинский район

ижевск

глазов

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сергей смирнов, александр бречалов, можгинский район, ижевск, глазов, общество