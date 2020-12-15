Глава Удмуртии исполнит мечты троих детей на акции "Ёлка желаний"
УФА, 15 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты троих детей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Удмуртия уже второй раз присоединяется к этой доброй традиции. В прошлом году своими мечтами поделились 53 ребенка, в этом году елку украсили шарики от 60 детей из многодетных семей, попавших в трудные жизненные ситуации, а также талантливых ребят. Впервые в этом году свои желания написали пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны. Я снял с елки три новогодних шарика, в каждом из них кусочек маленького детского счастья", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, какие пожелания детей исполнит Бречалов: "Семилетний Артемий мечтает о велотренажере, 15-летний Кирилл о разминочном и гоночном костюмах для участия в лыжных соревнованиях, а 12-летняя Элина хочет выступить на одной сцене с государственным симфоническим оркестром".
Бречалов призвал чиновников, депутатов и директоров предприятий участвовать в акции. Так, руководитель администрации главы региона Сергей Смирнов исполнит желания 11-летней Райханы из Можгинского района и 15-летнего Александра из Ижевска, которые мечтают о кроссовках, спортивном костюме и планшете. А председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подарит Наталье Игнатьевне 1927 года рождения из Граховского района кварцевый обогреватель.
"В этом году акция "Ёлка желаний" будет организована в 19 муниципальных образованиях Удмуртии. Их старт запланирован на сессиях районных советов депутатов и городских дум. Уже завтра, 16 декабря, акция запустится в Глазове, Камбарском и Кизнерском районах. Таким образом, благодаря проекту "Ёлка желаний" в канун Нового года исполнится более 600 желаний детей и пожилых людей", - говорится в сообщении пресс-службы.