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https://ria.ru/20201215/elka-1589227068.html
Праздник в дом приходит: как срубить новогоднюю елку по всем правилам
Праздник в дом приходит: как срубить новогоднюю елку по всем правилам
В декабре новогодняя елка – один из самых популярных товаров. Так, в прошлом году в регионах России только лесничествами было реализовано более 360 тысяч... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:00
2020-12-15T08:00
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
хорошие новости
хорошие новости
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В декабре новогодняя елка – один из самых популярных товаров. Так, в прошлом году в регионах России только лесничествами было реализовано более 360 тысяч новогодних деревьев. Где лучше купить елку, что будет за незаконную вырубку и как утилизировать дерево – ответы на эти вопросы подготовили специалисты Рослесхоза.Самый простой способ раздобыть елку – это отправиться на специализированный базар. Те, кто не ищет легких путей, могут совершенно легально добыть дерево самостоятельно, сообщается на официальном портале Минприроды РФ. Для этого необходимо зайти на сайт лесного ведомства региона и найти на нем список лесничеств. Далее следует выбрать ближайшее и уточнить, можно ли у них срубить для себя дерево.Но стоит помнить, что эта услуга доступна далеко не во всех регионах. Например, в Свердловской области, Ленинградской, Ямало-Ненецком автономном округе можно проводить рубку самостоятельно, под присмотром лесничих. А в Саратовской, Рязанской, Амурской областях, на Алтае – нет. Там новогодние елки и пихты заготавливаются только специалистами. Стоимость самостоятельной вырубки зависит от региона и высоты приглянувшегося дерева.При этом отмечается, что такая вырубка абсолютно не вредит лесному хозяйству, так как она проводится под пристальным контролем специалистов. Деревья вырубаются только в определенных локациях. При этом основную их часть заготавливают в питомниках, где выращивают специально для продажи на елочных базарах.А вот заниматься самостоятельной вырубкой без разрешения – это уже административное нарушение. За такие действия положен штраф от 3 тысяч рублей и до 200 тысяч, если нарушение совершено юридическим лицом.За незаконную вырубку может последовать и уголовная ответственность. Такие санкции вступают в силу, если ущерб от незаконной рубки превышает 5 тысяч рублей. Не стоит забывать, что приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной древесины также наказуемы.Если вы добыли свою елку легальным путем, то остается один главный вопрос: как утилизировать дерево после праздников? Рослесхоз рекомендует сдавать отслужившие свое новогодние ели, сосны и пихты на переработку. Во многих городах после праздников начинаются акции по утилизации елок. Их собирают, перерабатывают и получившейся щепой покрывают землю вокруг саженцев для сохранения здоровья лесных культур.В некоторых городах старые новогодние елки принимают зоопарки –животные с удовольствием их поедают. При этом обязательно нужно снять с новогодних деревьев все игрушки и серпантин.Кроме того, собранные хвойные перерабатывают в топливные брикеты – один из экологически чистых видов топлива, не выделяющих при горении вредных веществ.
https://ria.ru/20201214/elka-1589055733.html
https://ria.ru/20201201/dekor-1587080617.html
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россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), хорошие новости

Праздник в дом приходит: как срубить новогоднюю елку по всем правилам

08:00 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПокупатели на елочном базаре
Покупатели на елочном базаре - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В декабре новогодняя елка – один из самых популярных товаров. Так, в прошлом году в регионах России только лесничествами было реализовано более 360 тысяч новогодних деревьев. Где лучше купить елку, что будет за незаконную вырубку и как утилизировать дерево – ответы на эти вопросы подготовили специалисты Рослесхоза.
Самый простой способ раздобыть елку – это отправиться на специализированный базар. Те, кто не ищет легких путей, могут совершенно легально добыть дерево самостоятельно, сообщается на официальном портале Минприроды РФ. Для этого необходимо зайти на сайт лесного ведомства региона и найти на нем список лесничеств. Далее следует выбрать ближайшее и уточнить, можно ли у них срубить для себя дерево.
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Но стоит помнить, что эта услуга доступна далеко не во всех регионах. Например, в Свердловской области, Ленинградской, Ямало-Ненецком автономном округе можно проводить рубку самостоятельно, под присмотром лесничих. А в Саратовской, Рязанской, Амурской областях, на Алтае – нет. Там новогодние елки и пихты заготавливаются только специалистами. Стоимость самостоятельной вырубки зависит от региона и высоты приглянувшегося дерева.
При этом отмечается, что такая вырубка абсолютно не вредит лесному хозяйству, так как она проводится под пристальным контролем специалистов. Деревья вырубаются только в определенных локациях. При этом основную их часть заготавливают в питомниках, где выращивают специально для продажи на елочных базарах.
А вот заниматься самостоятельной вырубкой без разрешения – это уже административное нарушение. За такие действия положен штраф от 3 тысяч рублей и до 200 тысяч, если нарушение совершено юридическим лицом.
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За незаконную вырубку может последовать и уголовная ответственность. Такие санкции вступают в силу, если ущерб от незаконной рубки превышает 5 тысяч рублей. Не стоит забывать, что приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной древесины также наказуемы.
Если вы добыли свою елку легальным путем, то остается один главный вопрос: как утилизировать дерево после праздников? Рослесхоз рекомендует сдавать отслужившие свое новогодние ели, сосны и пихты на переработку. Во многих городах после праздников начинаются акции по утилизации елок. Их собирают, перерабатывают и получившейся щепой покрывают землю вокруг саженцев для сохранения здоровья лесных культур.
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В некоторых городах старые новогодние елки принимают зоопарки –животные с удовольствием их поедают. При этом обязательно нужно снять с новогодних деревьев все игрушки и серпантин.
Кроме того, собранные хвойные перерабатывают в топливные брикеты – один из экологически чистых видов топлива, не выделяющих при горении вредных веществ.
 
Хорошие новостиРоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Хорошие новости
 
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