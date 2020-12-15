https://ria.ru/20201215/dzhigarkhanyan-1589260781.html

Петросян извинился за слова о смерти Джигарханяна "в муках"

Петросян извинился за слова о смерти Джигарханяна "в муках"

Юморист Евгений Петросян в своем Instagram прокомментировал ситуацию, возникшую после его слов о том, что актер Армен Джигарханян умер "в муках", и извинился за РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:36

2020-12-15T10:36

2020-12-15T11:36

общество

шоубиз

умер армен джигарханян

виталина цымбалюк-романовская

youtube

армен джигарханян

евгений петросян

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в своем Instagram прокомментировал ситуацию, возникшую после его слов о том, что актер Армен Джигарханян умер "в муках", и извинился за это.Петросян рассказал, что накануне интервью, в котором он был намерен говорить только о творчестве, ему написал человек, с которым юморист немного был знаком. По его словам, тот якобы был в больнице, где лежал Джигарханян.Он отметил, что во время интервью из него "вытаскивали" темы, которые он не договаривался обсуждать."Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывать "небылицы в лицах" и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней. И в качестве примера я привел Армена Борисовича", — поделился артист.После записи интервью он сделал замечание ведущему Вячеславу Манучарову, что во второй части беседы были затронуты личные темы. Кроме того, Петросян попросил не включать рассказ о Джигарханяне, так как информация была не подтверждена, и говорить он об этом не имел права. Манучаров, как подчеркнул юморист, пообещал это и дал артисту "какую-то писульку", которую тот "имел несчастье подписать". Кроме того, артисту обещали показать смонтированный выпуск и изъять из эфира то, что он посчитает нужным. Однако, как пояснил Петросян, и этого не было сделано. Он считает, что ведущий договорился с Первым каналом и продал его интервью. Это, как признался юморист, стало сильнейшим ударом, ведь он записал интервью для YouTube, а не для федерального канала."Более того, я никогда в подобного рода передачи не ходил и не пойду, потому что считаю их безумием сегодняшнего дня, где обсуждаются подложные фальшивые счета, где смакуют придуманные или извращенные факты, собираются странные люди, которые понятия не имеют о чем идет речь на самом деле", — пояснил артист. Он также попросил прощение за то, что произошла такая ситуация.Ранее юморист на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" рассказал, что Джигарханян "сгнил, лежа в постели", к нему никто не подходил. Кроме того, артист якобы испытывал "муки и боли".Экс-супруга Джигарханяна Бывшая Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что слова Петросяна являются правдой: актер никому не нужен был как человек. Кроме того, по ее словам, Джигарханяна можно было спасти или облегчить его последние дни.Друг артиста Артур Согомонян назвал высказывание Петросяна ложью и отметил, что артисты не общались, поэтому он не мог знать о его состоянии. Кроме того, по словам Согомоняна, за актером тщательно следили врачи, а рядом с ним всегда была помощница.Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86 году жизни. По словам его друга, в последнее время артист страдал от проблем с почками.

https://ria.ru/20201115/dzhigarkhanyan-1584675529.html

https://ria.ru/20201209/petrosyan-1588326375.html

https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584764997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, умер армен джигарханян, виталина цымбалюк-романовская, youtube, армен джигарханян, евгений петросян