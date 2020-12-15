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"Росатом" испытает прототипы плазменных двигателей для космоса
"Росатом" испытает прототипы плазменных двигателей для космоса
Правительство России планирует в 2022-2024 годах выделить свыше 2,6 миллиарда рублей из госбюджета предприятию госкорпорации "Росатом" "Государственный научный... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:37
2020-12-15T20:03
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
сергей троицкий
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России планирует в 2022-2024 годах выделить свыше 2,6 миллиарда рублей из госбюджета предприятию госкорпорации "Росатом" "Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) на строительство экспериментальной базы, необходимой, в том числе, для испытаний прототипов магнитоплазменных электрореактивных двигателей с повышенными характеристиками в условиях, имитирующих космос.Проект постановления кабинета министров, разработанный Росатомом, опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, общий объем инвестиций за счет средств федерального бюджета на проект реконструкции двух зданий ТРИНИТИ с созданием и размещением там испытательных стендов для электрореактивных двигателей и для мощного источника нейтронов в 2022-2024 годах составит 2,66 миллиарда рублей. Еще 296 миллионов рублей, как планируется, составят собственные средства ТРИНИТИ, и общий объем капитальных вложений в этот проект в 2021-2024 годах составит почти 3 миллиарда рублей.Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в результате в ТРИНИТИ должен быть создан стендовый комплекс для испытаний импульсно-периодических электрореактивных двигателей (ЭРД) и для мощных источников нейтронов с выходом из дейтериевой плазмы до десяти в шестнадцатой степени нейтронов за импульс.Испытательный стенд ЭРД будет предназначен для комплексных испытаний прототипов магнитоплазменных электрореактивных двигателей с повышенными характеристиками в условиях, имитирующих космическое пространство, говорится в материалах ТРИНИТИ, размещенных на сайте госзакупок.Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя, расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа). В отличие от жидкостных двигателей, такие системы не предназначены для вывода грузов на орбиту, поскольку могут работать только в вакууме и сейчас используются, например, для удержания спутников на так называемой точке стояния. Кроме того, за счет уменьшения запасов рабочего тела при сравнительно высокой скорости его истечения, они рассматриваются как возможный способ совершения быстрых космических перелетов. Электропитание такого двигателя осуществляется от ядерной энергоустановки.Согласно проекту другого постановления правительства, также разработанному Росатомом, планируется, что кабмин выделит ТРИНИТИ в 2022-2024 годах бюджетные инвестиции в размере ‎19,4 миллиарда рублей на реконструкцию расположенного в институте термоядерного комплекса ТСП. Этот комплекс является крупной научно-исследовательской и экспериментальной базой и предназначен для работы с термоядерными установками предреакторного масштаба и сверхмощными источниками мягкого рентгеновского излучения, а также для испытаний уникальных энергетических и электротехнических систем и аппаратуры, экспериментального моделирования мощных энергосистем.Государственный научный центр "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" входит в научный дивизион Росатома. Выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Уникальная экспериментально-стендовая база ТРИНИТИ позволяет получать результаты, имеющие важное научное и прикладное значение.
https://ria.ru/20201202/rosatom-1587325274.html
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россия, космос - риа наука, сергей троицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии

"Росатом" испытает прототипы плазменных двигателей для космоса

16:37 15.12.2020 (обновлено: 20:03 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России планирует в 2022-2024 годах выделить свыше 2,6 миллиарда рублей из госбюджета предприятию госкорпорации "Росатом" "Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) на строительство экспериментальной базы, необходимой, в том числе, для испытаний прототипов магнитоплазменных электрореактивных двигателей с повышенными характеристиками в условиях, имитирующих космос.
Проект постановления кабинета министров, разработанный Росатомом, опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, общий объем инвестиций за счет средств федерального бюджета на проект реконструкции двух зданий ТРИНИТИ с созданием и размещением там испытательных стендов для электрореактивных двигателей и для мощного источника нейтронов в 2022-2024 годах составит 2,66 миллиарда рублей. Еще 296 миллионов рублей, как планируется, составят собственные средства ТРИНИТИ, и общий объем капитальных вложений в этот проект в 2021-2024 годах составит почти 3 миллиарда рублей.
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в результате в ТРИНИТИ должен быть создан стендовый комплекс для испытаний импульсно-периодических электрореактивных двигателей (ЭРД) и для мощных источников нейтронов с выходом из дейтериевой плазмы до десяти в шестнадцатой степени нейтронов за импульс.
Испытательный стенд ЭРД будет предназначен для комплексных испытаний прототипов магнитоплазменных электрореактивных двигателей с повышенными характеристиками в условиях, имитирующих космическое пространство, говорится в материалах ТРИНИТИ, размещенных на сайте госзакупок.
Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя, расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа). В отличие от жидкостных двигателей, такие системы не предназначены для вывода грузов на орбиту, поскольку могут работать только в вакууме и сейчас используются, например, для удержания спутников на так называемой точке стояния. Кроме того, за счет уменьшения запасов рабочего тела при сравнительно высокой скорости его истечения, они рассматриваются как возможный способ совершения быстрых космических перелетов. Электропитание такого двигателя осуществляется от ядерной энергоустановки.
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Согласно проекту другого постановления правительства, также разработанному Росатомом, планируется, что кабмин выделит ТРИНИТИ в 2022-2024 годах бюджетные инвестиции в размере ‎19,4 миллиарда рублей на реконструкцию расположенного в институте термоядерного комплекса ТСП. Этот комплекс является крупной научно-исследовательской и экспериментальной базой и предназначен для работы с термоядерными установками предреакторного масштаба и сверхмощными источниками мягкого рентгеновского излучения, а также для испытаний уникальных энергетических и электротехнических систем и аппаратуры, экспериментального моделирования мощных энергосистем.
Государственный научный центр "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" входит в научный дивизион Росатома. Выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Уникальная экспериментально-стендовая база ТРИНИТИ позволяет получать результаты, имеющие важное научное и прикладное значение.
 
Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаСергей ТроицкийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
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