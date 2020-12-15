https://ria.ru/20201215/dukhovenstvo-1589390584.html
В Госдуме пояснили принятие законопроекта "О переаттестации духовенства"
В Госдуме пояснили принятие законопроекта "О переаттестации духовенства"
Представителей духовенства и сотрудников религиозных организаций, которые получили образование за рубежом и уже работают в России, не обяжут переаттестовываться РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:40
2020-12-15T19:40
2020-12-15T19:54
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
сергей гаврилов
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Представителей духовенства и сотрудников религиозных организаций, которые получили образование за рубежом и уже работают в России, не обяжут переаттестовываться – такие поправки готовят ко второму чтению законопроекта об аттестации духовенства, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Ранее во вторник Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". В частности, в нынешнем виде он предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакцию со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом тогда выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации. В сентябре 2020 года Совет Госдумы отложил первое чтение законопроекта. Как прокомментировал тогда ситуацию глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, законопроект вызвал большой резонанс и "стало очевидно, что необходимо провести дополнительные консультации с представителями конфессий"."В первом чтении законопроект приняли как был, без изменений. Ко второму чтению будут дополнять: в том числе, появится пункт о том, что представителям духовенства, а также персоналу религиозных организаций, которые уже ведут свою деятельность в РФ, не нужно будет проходить переаттестацию. То есть это будет закон без обратной силы", - рассказали в пресс-службе профильного комитета.Дата проведения второго чтения еще не известна, но по регламенту оно должно состояться в течение 30 дней, уточнили в комитете. Также там заверили, что "ведут консультации с представителями конфессий", и держат их в курсе поправок, которые готовятся ко второму чтению.Ранее пресс-служба комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений распространила заявление главы комитета депутата Сергея Гаврилова. "Учитывая отсутствие у ряда конфессий духовных образовательных организаций, находящихся на территории нашей страны, предлагаем ко второму чтению доработать законопроект в этой части и не распространять эти требования на уже работающих в нашей стране священнослужителей, а только на намеренных приступить к этой деятельности. При отсутствии в нашей стране духовных образовательных организаций переобучение можно будет пройти на кафедрах теологии государственных вузов, перечень которых утвердит Минобразования России, а аттестацию будет проводить непосредственно централизованная религиозная организация соответствующей конфессии", - приводят в пресс-службе слова Гаврилова.Другая важная инициатива, которая появится ко второму чтению, – запрет на выход из централизованных религиозных организаций, если это не предусмотрено их уставами, следует из заявления."Положение законопроекта о том, что право выхода религиозных организаций из состава централизованных религиозных организаций определяется их уставами, носит принципиальный характер и способствует стабилизации структуры централизованных религиозных организаций, предохраняет от споров имущественного характера в случаях попыток выхода религиозных организаций из структуры централизованных религиозных организаций", - сказал Гаврилов.По его словам, принятие закона будет способствовать "защите основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также недопущению вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и финансирование терроризма", а также повысит эффективность "государственного надзора за деятельностью религиозных объединений, включая религиозные группы, предотвращению раскола централизованных религиозных организаций".Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" (№ 992354-7)" был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый проект ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
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религия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей гаврилов
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Представителей духовенства и сотрудников религиозных организаций, которые получили образование за рубежом и уже работают в России, не обяжут переаттестовываться – такие поправки готовят ко второму чтению законопроекта об аттестации духовенства, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Ранее во вторник Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". В частности, в нынешнем виде он предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Эта норма вызвала негативную реакцию со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом тогда выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации. В сентябре 2020 года Совет Госдумы отложил первое чтение законопроекта. Как прокомментировал тогда ситуацию глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, законопроект вызвал большой резонанс и "стало очевидно, что необходимо провести дополнительные консультации с представителями конфессий".
"В первом чтении законопроект приняли как был, без изменений. Ко второму чтению будут дополнять: в том числе, появится пункт о том, что представителям духовенства, а также персоналу религиозных организаций, которые уже ведут свою деятельность в РФ, не нужно будет проходить переаттестацию. То есть это будет закон без обратной силы", - рассказали в пресс-службе профильного комитета.
Дата проведения второго чтения еще не известна, но по регламенту оно должно состояться в течение 30 дней, уточнили в комитете. Также там заверили, что "ведут консультации с представителями конфессий", и держат их в курсе поправок, которые готовятся ко второму чтению.
Ранее пресс-служба комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений распространила заявление главы комитета депутата Сергея Гаврилова.
"Учитывая отсутствие у ряда конфессий духовных образовательных организаций, находящихся на территории нашей страны, предлагаем ко второму чтению доработать законопроект в этой части и не распространять эти требования на уже работающих в нашей стране священнослужителей, а только на намеренных приступить к этой деятельности. При отсутствии в нашей стране духовных образовательных организаций переобучение можно будет пройти на кафедрах теологии государственных вузов, перечень которых утвердит Минобразования России, а аттестацию будет проводить непосредственно централизованная религиозная организация соответствующей конфессии", - приводят в пресс-службе слова Гаврилова.
Другая важная инициатива, которая появится ко второму чтению, – запрет на выход из централизованных религиозных организаций, если это не предусмотрено их уставами, следует из заявления.
"Положение законопроекта о том, что право выхода религиозных организаций из состава централизованных религиозных организаций определяется их уставами, носит принципиальный характер и способствует стабилизации структуры централизованных религиозных организаций, предохраняет от споров имущественного характера в случаях попыток выхода религиозных организаций из структуры централизованных религиозных организаций", - сказал Гаврилов.
По его словам, принятие закона будет способствовать "защите основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также недопущению вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и финансирование терроризма", а также повысит эффективность "государственного надзора за деятельностью религиозных объединений, включая религиозные группы, предотвращению раскола централизованных религиозных организаций".
Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" (№ 992354-7)" был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый проект ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".