https://ria.ru/20201215/dtp-1589294678.html

В Воронежской области один человек погиб при столкновении двух легковушек

В Воронежской области один человек погиб при столкновении двух легковушек

Один человек погиб, четверо получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Воронежем, сообщает главное управление МВД по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:09

2020-12-15T12:09

2020-12-15T12:15

воронеж

новоусманский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Воронежем, сообщает главное управление МВД по региону.Авария произошла около 09.20 мск в Новоусманском районе на 18-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж".В результате ДТП пассажир ВАЗ-2104, 55-летний житель Новоусманского района, скончался на месте происшествия."Оба водителя, а также пассажиры ВАЗ-2104 – 23- и 27-летние жительницы Новоусманского района, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщает полиция.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20201213/dtp-1588985013.html

воронеж

новоусманский район

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воронеж, новоусманский район, происшествия