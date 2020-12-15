https://ria.ru/20201215/dtp-1589294678.html
В Воронежской области один человек погиб при столкновении двух легковушек
В Воронежской области один человек погиб при столкновении двух легковушек
Один человек погиб, четверо получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Воронежем, сообщает главное управление МВД по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:09
2020-12-15T12:09
2020-12-15T12:15
воронеж
новоусманский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Воронежем, сообщает главное управление МВД по региону.Авария произошла около 09.20 мск в Новоусманском районе на 18-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж".В результате ДТП пассажир ВАЗ-2104, 55-летний житель Новоусманского района, скончался на месте происшествия."Оба водителя, а также пассажиры ВАЗ-2104 – 23- и 27-летние жительницы Новоусманского района, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщает полиция.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20201213/dtp-1588985013.html
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воронеж, новоусманский район, происшествия
ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости.
Один человек погиб, четверо получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Воронежем
, сообщает главное управление МВД по региону.
Авария произошла около 09.20 мск в Новоусманском районе
на 18-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж".
"По предварительным данным, 50-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь в направлении Воронежа выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Лада Гранта" под управлением 37-летнего жителя Павловского района", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажир ВАЗ-2104, 55-летний житель Новоусманского района, скончался на месте происшествия.
"Оба водителя, а также пассажиры ВАЗ-2104 – 23- и 27-летние жительницы Новоусманского района, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.