https://ria.ru/20201215/dorogi-1589357479.html

Дорожники Ленобласти в 2020 году отремонтировали 262 км дорог

Дорожники Ленобласти в 2020 году отремонтировали 262 км дорог

В 2020 году дорожники Ленинградской области обновили 262 километра региональных дорог; большая часть работ проведена в рамках нацпроекта "Безопасные и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:29

2020-12-15T16:29

2020-12-15T16:29

ленинградская область

автомобильные дороги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. В 2020 году дорожники Ленинградской области обновили 262 километра региональных дорог; большая часть работ проведена в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Стоимость ремонтной программы составила почти четыре миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава регионального дорожного комитета Денис Седов.Итоги годаПо словам Седова, в этом году были приведены в порядок основные вылетные магистрали — Дорога жизни, Токсовское шоссе, Зеленогорск — Приморск — Выборг, Выборгское шоссе, СПБ — Запорожское — Приозерск, "Магистральная" и ряд других. Всего 28 адресов. Были использованы новые технологии. В частности, использовался щебеночно-мастичный асфальт и метод "Суперпейв", когда асфальтобетонная смесь подбирается для каждой конкретной дороги индивидуально."Запущена развязка в Мурино, которая серьезно облегчила выезд и въезд в западную часть города. Продолжается стройка путепровода во Всеволожске, с опережением графика идет возведение двух мостов — через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Начали ставить первые три поста автоматического контроля проезда большегрузов по региональным дорогам", — отметил чиновник.В рамках БКАД ведется разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти, которая определит приоритеты формирования дорожной сети и системы общественного транспорта на ближайшие 15 лет, добавил Седов.Взгляд в будущееВ свою очередь, заместитель директора компании "Ленавтодор" Олег Глазунов отметил, что областные дорожники продолжат реконструкцию Колтушского шоссе, для чего необходимо провести изъятие свыше ста земельных участков. Также область намерена в следующем году начать долгожданную стройку обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.Как заверил спикер, "Ленавтодор" практически уладил вопросы с министерством обороны РФ по наложению сервитута на ряд земельных участков, что позволит проекту "зайти" повторно в экспертизу.С 2021 года при ремонте дорог планируется переход на применение только новых асфальто-бетонных смесей как на региональных так и на муниципальных дорогах, что позволит увеличить срок службы дорожной "одежды", ее транспортно-эксплуатационные показатели и межремонтные сроки.В следующем году в Ленинградской области намечено обновление порядка 150 километров региональных трасс. "Летом мы провели встречи с жителями в каждом районе области и их предложения нашли свое отражение в программе дорожных ремонтов. Отмечу, что список объектов будет дополняться: область продолжит практику досрочного выполнения работ", — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.Речь идет про Гостилицкое шоссе, дороги Красное Село — Гатчина — Павловск, Проба — Лепсари — Борисова Грива, Волосово — Гомонтово — Копорье, Осиновая Роща — Магистральная, Выборг — Смирново, Толмачево — Нарва и другие.Ленобласть продолжит ставить камеры фото – и видеофиксации нарушений скорости и ликвидировать места концентрации ДТП, в том числе и у детских образовательных учреждений. Так в 2020 году уже были установлены первые проекционные светофоры, которые позволяют в темное время суток выделить пешехода и сам пешеходный переход. В следующем году установка новых светофоров будет продолжена.

https://ria.ru/20201214/karta-1589176564.html

https://ria.ru/20201210/lenoblast-1588567375.html

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автомобильные дороги