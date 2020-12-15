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Владимирские депутаты выделят свыше 1 млрд рублей на ремонт местных дорог
Владимирские депутаты выделят свыше 1 млрд рублей на ремонт местных дорог
Депутаты владимирского Законодательного собрания приняли поправки к закону о бюджете на 2021 год; согласно им, больше миллиарда рублей будет направлено на... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:02
2020-12-15T16:02
законодательное собрание владимирской области
владимирская область
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ВЛАДИМИР, 15 дек – РИА Новости. Депутаты владимирского Законодательного собрания приняли поправки к закону о бюджете на 2021 год; согласно им, больше миллиарда рублей будет направлено на ремонт и содержание муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты областного Заксобрания убеждены, что для достижения достойного уровня жизни необходимо содержать в нормативном состоянии не только региональные, но и муниципальные дороги. Согласно принятым поправкам, общий объем субсидий муниципалитетам Владимирской области (всего их 21) на ремонт и содержание дорог составит на 2021 год 1 миллиард 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении.Поправка была ранее одобрена профильными комитетами регионального парламента. "Распределение субсидий на дорожную деятельность велось в тесном контакте с главами муниципалитетов и ассоциацией "Совет муниципальных образований Владимирской области". Мы распределили средства пропорционально объему транспортного налога, 50% которого с этого года получают муниципалитеты, и поступающим суммам с акцизов. К 2022 году мы планируем доработать эту схему, сделав ее еще более справедливой, поскольку сейчас многие дороги находятся в ненормативном состоянии", - пояснил председатель комитета Заксобрания по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.
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законодательное собрание владимирской области, владимирская область

Владимирские депутаты выделят свыше 1 млрд рублей на ремонт местных дорог

16:02 15.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРемонт дороги в Москве
Ремонт дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИМИР, 15 дек – РИА Новости. Депутаты владимирского Законодательного собрания приняли поправки к закону о бюджете на 2021 год; согласно им, больше миллиарда рублей будет направлено на ремонт и содержание муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты областного Заксобрания убеждены, что для достижения достойного уровня жизни необходимо содержать в нормативном состоянии не только региональные, но и муниципальные дороги. Согласно принятым поправкам, общий объем субсидий муниципалитетам Владимирской области (всего их 21) на ремонт и содержание дорог составит на 2021 год 1 миллиард 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
"Цель поправки - решение дорожных проблем на местах. Речь о тех дорогах, которыми ежедневно пользуется большинство наших граждан, - ездят на работу и домой, отвозят детей в сады и школы, добираются до больницы и почты. Для нас важно, чтобы людям было комфортно", - приводит пресс-служба слова председателя областного Заксобрания Владимира Киселева.
Поправка была ранее одобрена профильными комитетами регионального парламента.
"Распределение субсидий на дорожную деятельность велось в тесном контакте с главами муниципалитетов и ассоциацией "Совет муниципальных образований Владимирской области". Мы распределили средства пропорционально объему транспортного налога, 50% которого с этого года получают муниципалитеты, и поступающим суммам с акцизов. К 2022 году мы планируем доработать эту схему, сделав ее еще более справедливой, поскольку сейчас многие дороги находятся в ненормативном состоянии", - пояснил председатель комитета Заксобрания по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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