https://ria.ru/20201215/dorogi-1589353317.html

Владимирские депутаты выделят свыше 1 млрд рублей на ремонт местных дорог

Владимирские депутаты выделят свыше 1 млрд рублей на ремонт местных дорог

Депутаты владимирского Законодательного собрания приняли поправки к закону о бюджете на 2021 год; согласно им, больше миллиарда рублей будет направлено на... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:02

2020-12-15T16:02

2020-12-15T16:02

законодательное собрание владимирской области

владимирская область

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ВЛАДИМИР, 15 дек – РИА Новости. Депутаты владимирского Законодательного собрания приняли поправки к закону о бюджете на 2021 год; согласно им, больше миллиарда рублей будет направлено на ремонт и содержание муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты областного Заксобрания убеждены, что для достижения достойного уровня жизни необходимо содержать в нормативном состоянии не только региональные, но и муниципальные дороги. Согласно принятым поправкам, общий объем субсидий муниципалитетам Владимирской области (всего их 21) на ремонт и содержание дорог составит на 2021 год 1 миллиард 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении.Поправка была ранее одобрена профильными комитетами регионального парламента. "Распределение субсидий на дорожную деятельность велось в тесном контакте с главами муниципалитетов и ассоциацией "Совет муниципальных образований Владимирской области". Мы распределили средства пропорционально объему транспортного налога, 50% которого с этого года получают муниципалитеты, и поступающим суммам с акцизов. К 2022 году мы планируем доработать эту схему, сделав ее еще более справедливой, поскольку сейчас многие дороги находятся в ненормативном состоянии", - пояснил председатель комитета Заксобрания по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

https://ria.ru/20201215/byudzhet-1589329412.html

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законодательное собрание владимирской области, владимирская область