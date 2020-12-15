https://ria.ru/20201215/donbass-1589401917.html

В ДНР считают, что Украина вышла из соглашения о прекращении огня

В ДНР считают, что Украина вышла из соглашения о прекращении огня

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Наталья Никонорова заявила,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:33

2020-12-15T21:33

2020-12-15T21:33

наталья никонорова

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Наталья Никонорова заявила, что Киев вышел из соглашений по усилению выполнения режима прекращения огня, Донецк работает над подписанием актуализированного документа о перемирии.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию. Во вторник в МИД ДНР заявили РИА Новости, что подгруппа по вопросам безопасности в ходе заседания не смогла согласовать новую редакцию мер по усилению режима прекращения огня в регионе из-за отказа Киева от совместных инспекций."На сегодняшний день мы можем сказать, что эти меры (по усилению режима прекращения огня – ред.) дезавуированы украинской стороной. В сентябре Украина отказалась выполнять важнейшую меру – верификацию нарушений режима прекращения огня. Без проверки, было ли нарушение или нет, эти меры становятся декларативными… Таким образом, Украина вышла из этого соглашения… Сейчас мы работаем над тем, чтобы подписать новый актуализированный документ", - сказала Никонорова, отвечая на вопрос главы ДНР в ходе "прямой линии".Кроме того, она отметила, что о выходе Киева из соглашения говорят и факты роста количества нарушений со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения."То, что Украина вышла из этого соглашения, подтверждается и фактами на линии соприкосновения, тенденция быстро идет по пути ухудшения. Мы наблюдаем все больше нарушений", - сказала Никонорова.Дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html

https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html

https://ria.ru/20201206/donbass-1587932918.html

донецкая народная республика

украина

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наталья никонорова, донецкая народная республика, украина, в мире