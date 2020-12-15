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Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:23
2020-12-15T13:16
донбасс
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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов."Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2021 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в тексте документа.Его еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.Украинский парламент принял закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но его так и не ввели в действие, при этом периодически он продлевается. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса региона не создает новых рисков для Киева — это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".По минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей, но это станет возможным после проведения там местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Киев также требует вывести оттуда "незаконные формирования". Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе. После этого по украинским городам прокатилась волна протестов.Пока особый статус ДНР и ЛНР остается на бумаге.
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донбасс, донецкая народная республика, луганская область, украина, в мире

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

12:23 15.12.2020 (обновлено: 13:16 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" в Луганской области
Контрольно-пропускной пункт Станица Луганская в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
Решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2021 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в тексте документа.
Его еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.
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11 декабря, 16:11Сказано в эфире
План "Болтун". Украинский политик о плане "Б" Киева по Донбассу
Украинский парламент принял закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но его так и не ввели в действие, при этом периодически он продлевается.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса региона не создает новых рисков для Киева — это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".
По минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей, но это станет возможным после проведения там местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Киев также требует вывести оттуда "незаконные формирования".
Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе. После этого по украинским городам прокатилась волна протестов.
Пока особый статус ДНР и ЛНР остается на бумаге.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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